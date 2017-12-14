14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli görevinden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı

İşte Gedikli'nin Twitter'dan yaptığı açıklama;

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlık görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu yeni bir karar değildi.

Kardemir Anonomim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sabahattin Zaim Üniversitemizde yani reel sektörde ve akademik hayatta daha güçlü, daha müreffeh, daha güzel bir Türkiye için üretmeye devam edeceğiz. Siyasetimizi koltuklarda değil sahada üreterek, öğreterek daha güçlendirmek için çalışarak yapacağız. Yani daha aktif daha üretmemiz gereken bir dönem başlıyor.

Başta 16 yıl önce birlikte AK Parti'mizi kurduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yol arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

AK Parti Kurucu Üyesi 
Dr. Bülent Gedikli

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BÜLENT GEDİKLİ KİMDİR?

Bülent Gedikli, 27 Temmuz 1964'te Trabzon'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Şadıman'dır.

Yeminli Mali Müşavir, Kamu Yöneticisi; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını ABD Northeastern Üniversitesi Para Banka Bölümünde; doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat politikaları alanında tamamladı.
Maliye Bakanlığında maliye müfettişliği ve başmüfettişlik yaptı. Bakan Özel Danışmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı ve Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Özel sektörde yeminli mali müşavir olarak çalıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi oldu.
22 ve 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Gedikli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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