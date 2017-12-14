14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı!

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Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı!
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde girdiği banka şubesinde müşterilere kuru sıkı tabanca doğrultup gişedeki memurdan bir miktar para alıp kaçan üniversite öğrencisi Ahmet K. yakalandı.
Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı! Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı! Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı!

Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Caddesi’ndeki banka şubesine gelen Ahmet K., kuru sıkı olduğu belirlenen tabancayı içerideki bir kız öğrencinin başına dayayıp gişede görevli memurdan bir miktar para istedi.

Memurun bir miktar para verdiği Ahmet K., hızla bankadan ayrılırken, bu sırada dışarıda ATM’nin para çekerken olayı fark eden bir uzman çavuş havaya uyarı ateşi açıp şüpheliyi durdurmak istedi. Elindeki tabancayla ateş açarak uzman çavuşa karşılık veren Ahmet K., bir süre sonra vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşların etkisiz hale getirdiği Erciyes Üniversitesi’nde öğrenci olan Ahmet K., ihbarla bölgeye sevk edilen polisler tarafından gözaltına alındı.

POLİS ARACI KAZA YAPTI: 4 YARALI

Soygun için bölgeye gelen polis aracı ile Adem Ertosun’un kullandığı 27 LE 137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 polis memuru, otomobil sürücüsü Adem Ertosun (52) ile sivil otomobilde bulunan İsmail Turan (45) ve Devlet Atılgan (49) yaralandı. Yaralılardan polis memuru ayakta tedavi edilirken, diğerleri ise ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İsmail Turan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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