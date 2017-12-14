PFDK'dan Okan Buruk'a ağır ceza!

İşte PFDK'nın Akhisarspor Kulubü'ne yönelik cezaları şu şekilde!



TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu HUGO MIGUEL DE ALMEIDA COSTA LOPES'in, 09.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,



Aynı müsabakada TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un, müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 40.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına



karar verilmiştir."