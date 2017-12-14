14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza...

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Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza...
Beşiktaş Kulübü, Inter'den kiralanan Şili'li oyuncu Medel ve RB Leipzig'e satılan eski öğrencisi Atınç Nukan'ın kiralanması için kulübüyle anlaştı.
Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza... Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza... Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza...

Siyah-beyazlı kulüp, Şilili yıldız için Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaşbu bedeli 5 taksitle ödeyecek. 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Medel, Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon 300 bin Euro kazanacak.

Beşiktaş ayrıca Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya vardı. RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Euro ödenecek. Siyah beyazlı kulüp sezon sonunda Atınç'ı kadrosuna katmak isterse 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek bunu gerçekleştirebilecek. Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Euro garanti ücreti ve 4.000 Euro puanbaşı ücreti ödenecek.

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