Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve "Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti" olarak ilan edildiği İstanbul Deklarasyonu Arapbasınında geniş yer buldu.

Zirvede alınan "Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması" kararını manşetlere taşıyan Arap basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir", "Bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz." sözlerini de ön plana çıkardı.

Türkiye'nin "büyük İslam kardeşi" olarak nitelendirildiği ve ABD Başkanı Donald Trump'a "güçlü bir yanıt" verildiğine dikkat çekilen haberlerde, Erdoğan'ın çağrısıyla düzenlenen olağanüstü zirvenin, İİT'ye yeniden can verdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi, zirveyle ilgili haberinde "İİT zirvesi, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya çağırıyor" başlığını kullanırken, El-Hayat gazetesi, "İstanbul zirvesi, Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti ilan ediyor." ifadelerine yer verdi.

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi, "İslam ülkeleri liderleri, İstanbul'da Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyor" başlığını kullandığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın kararının İslam ülkeleri tarafından "sorumsuzca ve hükümsüz" olarak nitelendirildiğinin altını çizdi.

"Trump'ın kararı hükümsüzdür"

Cezayir'in Eş-Şuruk gazetesi de İİT Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'nu "Trump'ın kararı hükümsüzdür" manşetiyle okurlarına duyurdu.

Ürdün'de yayın yapan El-Gad gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir." ifadelerine yer verirken, İİT sonuç bildirgesinde Trump'ın Kudüs kararını "hükümsüz" ilan ettiğini vurgulandı.

"Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir"

Ürdün'de Es-Sebil, Kuveyt'te El-Kabs, Mısır'da El-Ahram ve El-Mısri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) El-Halic gazeteleri de zirve ile ilgili haberlerinde, "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" manşetini kullandı.

Lübnan'da yayın yapan El-Mustakbel ise zirveden çıkan kararı, "Erdoğan, Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olarak uluslararası arenada tanınmasını istiyor." başlığıyla okuyucusuna duyurdu.

"Erdoğan'dan dünyaya: Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın"

Zirveye ve İstanbul Deklarasyonu'na geniş yer veren Katar merkezli gazetelerden Eş-Şark ise haberinde, "İslam zirvesi; Doğu Kudüs Filistin'in başkenti", "İstanbul zirvesi İİT'ye yeniden can verdi", "Erdoğan'dan dünyaya: Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın", "Kudüs, İslam birliğini yeniden sağladı" başlıklarına yer verdi.

Bahreyn merkezli El-Eyyam, "İİT: Trump'ın Kudüs kararı, terörü besliyor" başlığını ön plana taşırken, Kuveyt'te yayımlanan Er-Ray gazetesi ise "İslam dünyasının Trump'a güçlü bir yanıt verdiğini ve Doğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını" yazdı.

Katar'ın El-Arab gazetesi de okurlarının karşısına Türkiye’yi "büyük İslam kardeşi" olarak nitelendirdiği manşetiyle çıktı.

Kuveyt ve Katar'dan bazı gazeteler ise Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin kritik bir dönemde yapılan zirveye "düşük temsil düzeyinde" katılım gerçekleştirmesini eleştirdi.