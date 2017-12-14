14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 15°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,002 1.37
  • Dolar: 3,8773 1.17
  • Euro: 4,5673 1.33

Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları

»
Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde , Doğu Küdüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti ilan edilmesi Arap basınında geniş yer aldı.
Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları Arap basınında İİT Zirvesi yansımaları

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi ve "Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti" olarak ilan edildiği İstanbul Deklarasyonu Arapbasınında geniş yer buldu.

Zirvede alınan "Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması" kararını manşetlere taşıyan Arap basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir", "Bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz." sözlerini de ön plana çıkardı.

Türkiye'nin "büyük İslam kardeşi" olarak nitelendirildiği ve ABD Başkanı Donald Trump'a "güçlü bir yanıt" verildiğine dikkat çekilen haberlerde, Erdoğan'ın çağrısıyla düzenlenen olağanüstü zirvenin, İİT'ye yeniden can verdiği kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın Şarkulevsat gazetesi, zirveyle ilgili haberinde "İİT zirvesi, Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımaya çağırıyor" başlığını kullanırken, El-Hayat gazetesi, "İstanbul zirvesi, Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti ilan ediyor." ifadelerine yer verdi.

Londra merkezli El-Kuds el-Arabi gazetesi, "İslam ülkeleri liderleri, İstanbul'da Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyor" başlığını kullandığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın kararının İslam ülkeleri tarafından "sorumsuzca ve hükümsüz" olarak nitelendirildiğinin altını çizdi.

"Trump'ın kararı hükümsüzdür"

Cezayir'in Eş-Şuruk gazetesi de İİT Olağanüstü Zirvesi'nde kabul edilen İstanbul Deklarasyonu'nu "Trump'ın kararı hükümsüzdür" manşetiyle okurlarına duyurdu.

Ürdün'de yayın yapan El-Gad gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İsrail bir işgal devletidir. İsrail aynı zamanda terör devletidir." ifadelerine yer verirken, İİT sonuç bildirgesinde Trump'ın Kudüs kararını "hükümsüz" ilan ettiğini vurgulandı.

"Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir"

Ürdün'de Es-Sebil, Kuveyt'te El-Kabs, Mısır'da El-Ahram ve El-Mısri, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) El-Halic gazeteleri de zirve ile ilgili haberlerinde, "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" manşetini kullandı.

Lübnan'da yayın yapan El-Mustakbel ise zirveden çıkan kararı, "Erdoğan, Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olarak uluslararası arenada tanınmasını istiyor." başlığıyla okuyucusuna duyurdu.

"Erdoğan'dan dünyaya: Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın"

Zirveye ve İstanbul Deklarasyonu'na geniş yer veren Katar merkezli gazetelerden Eş-Şark ise haberinde, "İslam zirvesi; Doğu Kudüs Filistin'in başkenti", "İstanbul zirvesi İİT'ye yeniden can verdi", "Erdoğan'dan dünyaya: Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyın", "Kudüs, İslam birliğini yeniden sağladı" başlıklarına yer verdi.

Bahreyn merkezli El-Eyyam, "İİT: Trump'ın Kudüs kararı, terörü besliyor" başlığını ön plana taşırken, Kuveyt'te yayımlanan Er-Ray gazetesi ise "İslam dünyasının Trump'a güçlü bir yanıt verdiğini ve Doğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını" yazdı.

Katar'ın El-Arab gazetesi de okurlarının karşısına Türkiye’yi "büyük İslam kardeşi" olarak nitelendirdiği manşetiyle çıktı.

Kuveyt ve Katar'dan bazı gazeteler ise Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerinin kritik bir dönemde yapılan zirveye "düşük temsil düzeyinde" katılım gerçekleştirmesini eleştirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Putin uyardı: Yıkıcı sonuçları olabilir!Putin uyardı: Yıkıcı sonuçları olabilir!Rusya Devlet Başkanı Putin son günlerde artan ABD-Kuzey Kore gerginliği ile ilgili açıklamada bulundu.
Arap basınında İİT Zirvesi yansımalarıArap basınında İİT Zirvesi yansımalarıTürkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde , Doğu Küdüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti ilan edilmesi Arap basınında geniş yer aldı.
İsrail'e bir darbe de Almanlardanİsrail'e bir darbe de AlmanlardanYapılan araştırmaya göre Almanların çoğunluğu, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanınmasını istemiyor.
ABD'den Kudüs açıklaması! Trump göremeyecekABD'den Kudüs açıklaması! Trump göremeyecekABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Trump'ın Kudüs kararı için ''Bu öyle hemen olacak bir şey değil. Muhtemelen üç yıldan evvel olmaz, bu hedef bile fazlasıyla hırslı olur'' dedi.
Putin: Acısını en çok Türkiye çekti!Putin: Acısını en çok Türkiye çekti!Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl sonunda gerçekleşen kapsamlı basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Şimdi de Facebook'tan Kudüs alçaklığıŞimdi de Facebook'tan Kudüs alçaklığıFacebook, İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun site dahilinde düzenlediği "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketini engelledi.
  • Komşu'da halk ayaklandı! Hayatı felç eden grev14 Aralık 2017 Perşembe 16:10
  • Hindistan'ın Mutluluk Bakanı cinayetten aranıyor!14 Aralık 2017 Perşembe 15:59
  • Irak'ta 38 kişi toplu olarak idam edildi!14 Aralık 2017 Perşembe 15:45
  • ABD'li Google'dan Trump'a 'Kudüs' şoku!14 Aralık 2017 Perşembe 15:20
  • Kudüs için tek söz söylemişti! Pişkin açıklama14 Aralık 2017 Perşembe 15:14
  • Doğu Kudüs nerede?14 Aralık 2017 Perşembe 15:01
  • İsrailli milletvekilinden küstah çağrı14 Aralık 2017 Perşembe 15:00
  • ABD'den 31 milyon dolarlık 'pardon'14 Aralık 2017 Perşembe 14:27
  • İngiltere Başbakanı'na kendi partisinden darbe14 Aralık 2017 Perşembe 14:26
  • Rumlar'dan şaşırtan Kudüs kararı!14 Aralık 2017 Perşembe 14:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri