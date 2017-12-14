Hırsızlık şoku! Hassas belgeler çalındı

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hırsızlık Emery'nin Paris'teki evinde dün gece meydana geldi.
Haberde, ünlü antrenörün yedinci katta bulunan dairesine giren hırsızların, 7 bin avro değerinde saat, Emery'nin eşine ait eşyalarla takım hakkında gizli bilgiler içeren belgeleri çaldıkları belirtildi.
Soyguncuların götürdüğü belgelerde PSG takımının transfer projeleri, oyuncuların maaş ve primlerini içeren bilgiler olduğu kaydedildi.
Haberde, ünlü teknik direktörün Fransa Lig kupası maçı için Strazburg deplasmanında olduğu sırada gerçekleşen olayın, kameralarla izlenen ve girişinde iki ayrı kod girilerek açılan kapıların olduğu bir binada meydana geldiği bilgisi verildi.
Paris Emniyetinin inceleme başlattığı, çalınan eşyalar arasında takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'a ait formaların da olduğu belirtildi.