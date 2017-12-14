Talisca'dan erken veda! Taraftarı yıkan haber

Çin’den Talisca’ya 25 milyon euro teklif yapıldı. Benfica kabul ediyor. Beşiktaş onaylarsa, Benfica 4 milyon euro kiralama bedelini geri ödeyecek ve Talisca Ocak’ta Çin’e gidecek.

Anderson Talisca'nın bonservisine sahip olan Benfica, Brezilyalı oyuncuya Çin'den gelen teklif sonrası Beşiktaş ile temasa geçti.

Portekizli yetkililer, Talisca'ya Çin'den 25 milyon Euro'luk teklif olduğunu siyah beyazlı yönetime aktardı.

Teklifi değerlendirmek isteyen Benfica, Beşiktaş'ın onay vermesi durumunda ocak ayında Çin kulübü ile anlaşmaya varacak.

Portekiz ekibi, siyah beyazlıların transferi kabul etmesi durumunda, Talisca'nın iki yıllık kiralama bedeli olan 4 milyon Euro'yu Beşiktaş'a geri ödeyecek.

Konuyu değerlendirmeye alan Beşiktaş Yönetimi, kısa süre içinde Benfica'ya yanıtını verecek. Siyah beyazlıların transfere onay vermesi durumunda, Talisca ocak ayından itibaren kariyerine Çin'de devam edecek.

Beşiktaş'ta ikinci sezonu geçiren Brezilyalı futbolcunun siyah beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda tamamlanıyor. Beşiktaş ile 55 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 24 gol atarken, 9 da asist yaptı.

PLANLAR TRANSFERE BAĞLI

Siyah beyazlıların ocak ayı transfer gündeminde Cenk Tosun'a gelen teklifler ve Domagoj Vida ile sözleşme imzalanması öne çıkarken, Portekiz'den gelen haber yönetimin planlarını değiştirebilir. Talisca'nın takımdan ayrılması durumunda futbol komitesi, Brezilyalı futbolcunun yerini doldurmak için arayışlara başlayacak.

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