14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!

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Rus Büyükelçi Karlov cinayetiyle ilgili eski bir polis daha tutuklandı.
Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!
Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme! Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme! Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ ile iltisaklı olduğu için meslekten ihraç edilen eski polis Ramazan Yüceltutuklandı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yücel, Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yücel, "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi 6. Sulh Ceza Hakimliği, Yücel'in "tasarlayarak adam öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, 19 Aralık'ta Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis 4 kişi tutuklanmıştı.

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