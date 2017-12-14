Özdilek: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gösterdikleri özverili oyundan dolayı futbolcuları tebrik etti.

İlk maçı 3-0 kazanmalarının kendilerine avantaj sağladığını ifade eden Özdilek, "Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maçtan önce yeni sakatlıktan çıkan oyuncularımız vardı. Onları görme adına iyi bir müsabaka oldu. Yoğun bir süreçten geldik. Bugünkü oyun da önemliydi. Genç oyuncularımızı da görme adına iyi oldu. İki takımı da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Son 16'ya kaldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Erdenerin: "Elimizden geleni yaptık"

TFF 3. Lig temsilcisi Batman Petrolspor'un teknik direktörü Tahsin Nazmi Erdenerin ise 5. tura kadar gelebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Amaçlarının seyirci potansiyellerini Türkiye'ye gösterebilmek olduğunu ifade eden Erdenerin, "Elimizden geleni yaptık. Futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Konyaspor'a da bu saatten sonra ligde başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri yerde bitirirler." değerlendirmesinde bulundu.