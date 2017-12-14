14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Pentagon duyurdu: ABD ve Rus savaş uçakları...

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Pentagon duyurdu: ABD ve Rus savaş uçakları...
Pentagon) yapılan açıklamada, Suriye'deki bir operasyonda ABD ve Rus savaş uçaklarının birbirlerine aşırı yaklaştıkları bildirildi.
Pentagon duyurdu: ABD ve Rus savaş uçakları... Pentagon duyurdu: ABD ve Rus savaş uçakları... Pentagon duyurdu: ABD ve Rus savaş uçakları...

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada, Suriye'deki bir operasyonda ABD ve Rus savaş uçaklarının birbirlerine aşırı yaklaştıkları, ancak durumun çözüme kavuşturulduğu duyuruldu.

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