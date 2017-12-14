14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:41Güneş 08:14Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 13°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,745 1.86
  • Dolar: 3,8910 1.53
  • Euro: 4,5831 1.68

Başakşehir güle oynaya son 16'da!

»
Başakşehir güle oynaya son 16'da!
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Medipol Başakşehir, ilk maçını 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Başakşehir güle oynaya son 16'da! Başakşehir güle oynaya son 16'da! Başakşehir güle oynaya son 16'da!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi.

İlk maçı deplasmanda 3-1 üstünlükle tamamlayan Medipol Başakşehir, rövanş maçında da 1-0'lık skorla rakibini mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir'in tek golünü 52. dakikada Mehmet Batdal kaydetti.

M. BAŞAKŞEHİR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR

GOLLER: 52' Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir)

STAT: Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: Aspor
HAKEM: Abdullah Yılmaz 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Da Costa, Uğur, Alparslan, Egemen, İrfan Can, Hakan, Mahmut, Tunay, Oktay, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı 

KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Evren, Aytürk, İbrahim Ethem, İsa, Yusuf, Onur, Hakan, Eser, Hüseyin, İbrahim Koca 
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut, Bilal, Serbay, Okan Salmaz, Burak, Fevzi, Aydın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşte kupada son 16'ya yükselen takımlar!İşte kupada son 16'ya yükselen takımlar!Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarının sona ermesiyle son 16'ya kalan tüm takımlar belli oldu.
Şota Arveladze'yi onurlandıran ödül!Şota Arveladze'yi onurlandıran ödül!Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Gürcü teknik adam Şota Arveladze, ülkede yılın en iyi yabancı teknik direktörü seçildi.
Başakşehir güle oynaya son 16'da!Başakşehir güle oynaya son 16'da!Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Medipol Başakşehir, ilk maçını 3-1 kazandığı karşılaşmanın rövanşında Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Başkan açıkladı! İşte Fernandao'nun yeni adresiBaşkan açıkladı! İşte Fernandao'nun yeni adresiFenerbahçe'de uzun süreli sakatlığından geri dönen Fernandao'nun peşinde Brezilya ekiplerinden Cruzeiro düştü. Başkan Wagner Pires, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Putin: Bu skandal politik gayelerle ortaya çıktı!Putin: Bu skandal politik gayelerle ortaya çıktı!Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Putin, Rus atletlerin 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özdilek: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!Özdilek: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık!Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında sahasında Batman Petrolspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.
  • Özbek resmen açıkladı! 'Arda Turan ile...'14 Aralık 2017 Perşembe 22:20
  • Talisca'dan erken veda! Taraftarı yıkan haber14 Aralık 2017 Perşembe 22:19
  • Hırsızlık şoku! Hassas belgeler çalındı14 Aralık 2017 Perşembe 18:20
  • Süper Lig ekibinde karar verildi! Yollar ayrılıyor14 Aralık 2017 Perşembe 18:18
  • Beşiktaş'tan iki transfer birden! 3 yıllık imza...14 Aralık 2017 Perşembe 18:11
  • PFDK'dan Okan Buruk'a ağır ceza!14 Aralık 2017 Perşembe 18:09
  • PFDK Bafetimbi Gomis'in cezasını açıkladı!14 Aralık 2017 Perşembe 18:09
  • Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe'ye kötü haber14 Aralık 2017 Perşembe 17:05
  • Galatasaray moral yemeğinde kenetlendi14 Aralık 2017 Perşembe 16:30
  • Süper Lig ekibine kupada büyük şok!14 Aralık 2017 Perşembe 16:24
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri