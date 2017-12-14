Başakşehir güle oynaya son 16'da!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Kahramanmaraşspor karşı karşıya geldi.
İlk maçı deplasmanda 3-1 üstünlükle tamamlayan Medipol Başakşehir, rövanş maçında da 1-0'lık skorla rakibini mağlup etti ve Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Başakşehir'in tek golünü 52. dakikada Mehmet Batdal kaydetti.
M. BAŞAKŞEHİR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR
GOLLER: 52' Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir)
STAT: Fatih Terim
SAAT: 20:00
YAYIN: Aspor
HAKEM: Abdullah Yılmaz
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Da Costa, Uğur, Alparslan, Egemen, İrfan Can, Hakan, Mahmut, Tunay, Oktay, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KİPAŞ KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan, Evren, Aytürk, İbrahim Ethem, İsa, Yusuf, Onur, Hakan, Eser, Hüseyin, İbrahim Koca
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut, Bilal, Serbay, Okan Salmaz, Burak, Fevzi, Aydın