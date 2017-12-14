14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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İstanbul'u kana bulayacaklardı!

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İstanbul'u kana bulayacaklardı!
Bahçelievler'de ele geçirilen patlayıcı yüklü minibüsün hedefinde polisleri taşıyan çevik kuvvet otobüsü olduğu öğrenildi.
İstanbul'u kana bulayacaklardı! İstanbul'u kana bulayacaklardı! İstanbul'u kana bulayacaklardı!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün Bahçelievler'de ele geçirilen patlayıcı yüklü minibüsle ilgili soruşturmada patlayıcı yüklü aracın sahibinin de aralarında olduğu gözaltındaki şüphelilerin sayısı 10'u buldu.

BÜYÜK BİR SALDIRI ÖNLENDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenledikleri ortak operasyonla büyük bir saldırının önlendiği ortaya çıktı.

PATLAYICILAR KIRSALDAN GETİRİLDİ

Bomba yüklü araç dün güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde etkisiz hale getirilirken, emniyet yetkilileri, bomba yüklü aracın sahibi ile gözaltında olan bir kadının minibüsü doğu ve güneydoğu illerine götürdüğünü, Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarından yurda sokulan patlayıcıların doğu illerinde yerleştirildiğini tespit etti.

Strafor kutular içine yangın tüpleri ve çok sayıda plastik kovaya konularak patlayıcı maddelerin İstanbul'a getirildiğini belirleyen emniyet güçleri, minibüsteki patlayıcı türünün fabrikasyon RDX, PTN ve HMX karışımı olduğunu ortaya koydu.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüsteki plastik kovalar ile 8 farklı boyda yangın tüpünü detaylı şekilde incelerken, araçta bulunan 8 farklı boydaki yangın tüplerinin kafaları sökülerek içlerine saldırıdaki etkiyi arttırmak amacıyla demir bilye ve çivilerle desteklendiği anlaşıldı. Patlayıcıların, tasarlanan saldırıdan kaç gün önce yurda sokulduğu henüz tespit edilemezken, eylem planın arkasındaki bağlantılarını araştıran polis, teröristlerin bombaları kırsal alandan getirdikten sonra İstanbul'da park edilen yerde geçen sürenin 24 olduğunu belirledi.

BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA KULLANILAN BOMBALARLA BENZERLİK TAŞIYOR

Patlayıcı yüklü minibüse uzaktan kumanda ile patlatılmaması için frekans kırıcı cihaz kullanılarak müdahale edilen araçla ilgili yeni ulaşılan ayrıntılarda, teröristlerin İstanbul polisine ait bir çevik kuvvet otobüsüne saldırmayı hedefledikleri belirtildi.

Öte yandan saldırı aşamasındayken etkisiz hale getirilen minibüsteki patlayıcıların, geçen yıl çoğu polis 46 kişinin şehit olduğu Beşiktaş'taki saldırıda kullanılan bombalarla benzerlik taşıdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında dün akşamdan bu yana İstanbul'da çeşitli ilçelerde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, olaya ilişkin dün ilk etapta 1 kişiyi gözaltına almış, devam eden operasyonlarda gözaltı sayısı 3'ü kadın olmak üzere 10'a yükselmişti.

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