14 Aralık 2017 Perşembe26 R.Evvel 1439
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Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik...

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Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik...
Çorum'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada yerin altında 300 metreliktünel bulundu.
Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik... Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik... Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik...

Çorum'un İskilip ilçesinde, belediyeye ait iş makinelerinin çevre düzenlemesi yaptığı sırada kepçe operatörü kapalı tüneli fark ederek kazıyı durdurdu ve olayı polise bildirdi. Polis incelemelerinin ardından alanın tarihi olduğunu düşünerek Çorum Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri alanı kapatarak incelemelere başladı.

Olayla ilgili açıklamada bulunan İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, "Çevre düzenlemesi sırasında kepçe operatörü tünele benzeyen bir alanı görünce çalışmalarını durdurup bize haber verdi. Biz de tünelin bulunduğu alanda güvenlik önlemlerini aldık ve yetkililere konuyu bildirdik. Bulunan tünelin ilk etapta tarihi su kemeri olabileceğini düşünüyoruz. Ancak gerçek ileriki günlerde netlik kazanacak" dedi.

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