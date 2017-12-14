15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama

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Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 900 polis ve dedektör köpeklerle helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı.
Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Havacılık Şube Müdürlüğünde görevli polislerden oluşan 900 kişilik ekip ve dedektör köpeklerle Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Bağlar ilçesi Dörtyol semtinde araçları kontrol eden güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri araçları durdurup, içerisinde bulunanları üst aramasından geçirip GBT sorgusunu yaptı. Asayiş uygulamasında bulunan dedektör köpeklerde, eğitimcilerinin talimatları ile araçları didik didik aradı. Uygulamaya helikopter de havadan destek verdi.

POLİS VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP ÜZERLERİNİ ARADI

Merkez ilçede bulunan emniyet amirliklerinin de katıldığı uygulamada güvenlik güçleri, ara sokaklara girerek şüpheli gördükleri vatandaşları üst aramasından geçirip, kimlik kontrolüne tabi tuttu. 15 kişilik ekipler halinde gezen güvenlik güçleri, bir yandan ara sokaklardaki vatandaşlarla sohbet ederken diğer yandan da uygulamayı gerçekleştirdi. Daha sonra umuma açık yerleri gezen güvenlik güçleri, girdikleri kıraathanede üst araması yapıp içeride bulunanların GBT sorgusunu gerçekleştirdi.

Geç saatlere kadar süreceği belirtilen uygulamanın sonuçlarının daha sonra açıklanacağı da bildirildi.

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