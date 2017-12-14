15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Batı Şeria ve Gazze'de 16 Filistinli yaralandı

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Batı Şeria ve Gazze'de 16 Filistinli yaralandı
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 16 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Batı Şeria ve Gazze'de 16 Filistinli yaralandı Batı Şeria ve Gazze'de 16 Filistinli yaralandı Batı Şeria ve Gazze'de 16 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Tulkerem, El-Halil ve Nablus kentleri bugün bir kez daha Filistinlilerin, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde 11 kişi plastik mermi ve diğer sebeplerle yaralandı. Açıklamada 59 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Gazze Şeridin'de 5 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 5 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 5 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını, 20 kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Yaralıların Gazze'deki çeşitli hastanelere kaldırıldığını kaydeden Kudra, yaralılar arasında hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere, İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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