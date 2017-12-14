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1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri!

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1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri!
Kupada Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna kalan Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı, turu geçmelerine rağmen ortaya koydukları futboldan memnun olmadığını söyledi.
1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri! 1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri! 1-0'a rağmen Avcı'dan futbolculara eleştiri!

Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Biz kısa bir geçmişi olan içi dolu bir kulübüz. Bu sene önemli hedeflerimizden biri kupadır. 27. resmi maçı bitirdik, her oyuncu önemli katkılar sağlıyor ama bugün kazanmamıza rağmen oyun olarak memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha hızlı oynamamız, daha çok baskı yapmamız gerekiyordu. Bugün bunu gerçekleştiremedik. Rakibimizin girdiği 2-3 net pozisyon var, belki gol atsalardı bizi harekete geçirebilirlerdi. Kahramanmaraş'ın eski bir oyuncusu olarak onları tebrik ediyorum. Ligde başarılar diliyorum."

Avcı, 295 gün sonra sahaya çıkan Egemen Korkmaz hakkında ise "Uzun bir süre sakatlık ve sonrasında ufak bir operasyon geçirdi. Egemen harika bir profesyonel. Aslında 45 dakika oynamasını planlamıştık ama ilk yarıda fazla pozisyon yemedik, bu nedenle ikinci yarıda 15 dakika daha oyunda kaldı. Bir sakatlık geçirmezse süresini arttırmaya çalışacağız." yorumunda bulundu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Chedjou'ya da değinen Avcı, ligin ikinci yarısında ondan da faydalanmak istediklerini belirtti.

Kipaş Kahramanmaraşspor cephesi

Kipaş Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Mehmet Erdal Alpaslan ise net fırsatları kullanamadıklarını söyledi.

Alpaslan, ilk maçta olduğu gibi rövanş maçında da iyi bir oyun ortaya koyduklarını aktararak, "Burada ilk düşüncemiz formamızı, şehrimizi iyi temsil etmekti. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin saygı duyulacak bir konumu var. Kontrataklarla gol bulmaya çalıştık. Maç içinde uygulamalarda başarısız olduk ama net pozisyonlara girdik. Daha fazla net pozisyona biz girdik ama tecrübe ve kalite farkı basit bir golle yenilmemize sebep oldu." şeklinde konuştu.

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