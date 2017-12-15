Haley: BMGK kararlarının bariz ihlali

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Yemen'den 4 Kasım'da S.Arabistan'a fırlatıldığı iddia edilen füzenin önünde yaptığı basın açıklamasında füzenin İran yapımı olduğunu ileri sürdü

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Washington'da bir askeri üstte füze parçalarını göstererek, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan’a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan kanıtları sundu.

AA'nın haberine göre füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu belirten Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürdü.

BMGK KARARLARININ 'BARİZ İHLALİ'

Bu durumun, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "bariz ihlali" olduğunu savunan Haley, uluslararası toplumun, nükleer anlaşma dolayısıyla "başka bir yol aradığını" söyledi.

Haley, ABD'nin, İran'ın tavrına karşı çıkan diğer ülkeleri bir araya getireceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'ın, nükleer anlaşmaya uymasına rağmen BM'nin balistik füze geliştirme programını sonlandırması yönündeki çağrısına karşı geliyor olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Genel Sekreter, BMGK'ye sunulan raporda, İran'ın, Yemen'deki Husi isyancılara 22 Temmuz-4 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarda kullanılmış olabilecek muhtemel balistik füze transferinin araştırıldığını ifade etmişti.

İran ile P5+1 (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) ülkeleri tarafından 2015'de imzalanan nükleer anlaşma 16 Ocak 2016'da yürürlüğe girmiş ve İran'a yönelik bazı yaptırımlar kaldırılmıştı.

İran ile yapılan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyordu. Göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran ile nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adımlar atacağı mesajını vermişti.