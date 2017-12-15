Beyaz Saray'dan tuhaf ayrılık: Kapı dışarı ettiler

Newman'in gizli servis elemanları eşliğinde Beyaz Saray'dan dışarı çıkarıldığı ve giriş kartının iptal edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Newman, Trump'ın siyah seçmenden oy toplamasında önemli bir rol oynamıştı.
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Newman'in gizli servis elemanları eşliğinde Beyaz Saray'dan dışarı çıkarıldığı ve giriş kartının iptal edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.
Newman, Trump'ın siyah seçmenden oy toplamasında önemli bir rol oynamıştı.