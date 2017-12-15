Türkiye'yi kötüleyen Fransızlara tokat gibi cevap!

Cezayirli yıldız oyuncu ilk olarak Galatasaray'a transfer olma sürecine değindi.

West Ham'dan Galatasaray'a gelme hikayesini anlatan yıldız oyuncu, "Galatasaray'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Türkiye Ligi gelişmekte olan bir lig ve birçok oyuncunun ilgisini çekiyor. 30 yaşın üzerinde olup, buraya gelen çok oyuncu var, ancak Samir Nasri, Younes Belhanda gibi kaliteli oyuncular da var. Fransa'dan iyi bilinen isimler var. Galatasaray ile yaptığım birkaç görüşmenin ardından, onların benimle cidden ilgilendiğini fark ettim. Bir süredir benim peşimdelerdi, beni gerçekten istiyorlardı. İlk andan itibaren net oldum ve sözümü verdim, görüşmelere başladık ve ortak bir noktada buluştuk. Sonuç olarak burada mutluyum. Uzun süre kalmak istedim ve 5 yıllık bir sözleşme imzaladım. Kupalar kazanmak istiyoruz. Kariyerimde kupalar kazanmam gereken bir döneme denk geldi. Ayrıca ateşli bir kalabalığın önünde oynamak istedim. Burada taraftarların sevgisi harika." dedi.

"Fransa'da gösterilen Türkiye imajı burada yok"

Fransa'da Türkiye'nin daha korkutucu bir yer olarak gösterildiğini belirten Feghouli, "Türkiye'ye gelmeden önce korkularım vardı, ancak şaşırtacak şekilde mutluyum. Fransa'da gösterilen Türkiye imajı burada yok. İnsanlar çok sıcak, İstanbul'da çok kaliteli bir hayat var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin dini sorgulanmıyor"

İstanbul'da huzurlu bir ortam olduğunu söyleyen yıldız oyuncu ''Müslüman bir ülkede olduğum gerçeği her zaman bir artı yazıyor. Çok güzel. Burada başka yerlerde olduğu gibi kimsenin dini sorgulanmıyor, kimseye garip bakılmıyor. Huzur içinde bir hayat var. Bu da benim kararımda önemli bir rol oynadı'' dedi.

"Fransa'ya dönmek hiçbir zaman benim hedefim olmadı"

Galatasaray'da uzun vadeli kalmak istediğini de belirten Feghouli ''Fransa'dan çok uzun süre önce ayrıldım ve tekrar Fransa'ya dönmek hiçbir zaman benim hedefim olmadı. Fransız kulüplerinden gelen birçok teklifi de reddettim, çünkü aradığım ve benim için doğru olduğunu düşündüğüm şey bu değildi. Gelecekte ne olur, bilmiyorum. Ama şu anda, yurt dışında mutluyum ve Galatasaray'da uzun vadeli devam etmeyi düşünüyorum. Açıkçası, şu anda kendime Fransa'ya gider miyim diye bir soru sormuyorum'' şeklinde konuştu.