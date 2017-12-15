Herkes merak ediyordu! Emre Mor'dan Türkiye cevabı

Kariyerine Celta Vigo'da devam eden Emre Mor İspanyol basınına ilginç açıklamalarda bulunurken, Türkiye sorusuna da net bir yanıt verdi.

"HENÜZ 20 YAŞINDAYIM"

La Liga'da bu sezon sadece 1 kere maça 11'de başlayan Emre Mor, bunu çok sorun etmediğini söylerken ''İnsanlar benim daha çok genç olduğumu unutuyor. Henüz 20 yaşındayım ve bir sonraki maçta oynamıyorum diye kariyerim bitmeyecek. Elbette oynamak istiyorum. Antrenmanlarda çalışıyorum ama kararı hoca veriyor. Hiçbir oyuncu yedek kulübesinde oturunca mutlu olmaz. Ama 11'de olmadığımda diğer maç için daha çok çalışıyorum'' dedi.

"ÜZERİMDE BASKI HİSSETMİYORUM"

İspanyol futbolunun kendisi için daha uygun olduğunu söyleyen Emre, ''Üzerimde baskı hissetmiyorum. Dediğim gibi henüz 20 yaşındayım ve uzun bir kariyer var önümde. İspanya futbolunun da benim için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Alman futbolunda daha çok koşuyorsunuz ama İspanya'da oyun daha çok tekniğe dayalı'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SORUSUNA CEVAP

Emre Mor, 'Türkiye'ye transfer olma hedefin var mı?' şeklinde yöneltilen soruyu da yanıtladı ve ''İspanya'ya kendi isteğimle geldim. Celta gelişmem için ideal bir kulüp. Türkiye'den bir takıma transfer olmayı düşünmüyorum'' dedi.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya 13 milyon euroya transfer olan Emre Mor, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılıyordu.