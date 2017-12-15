Arap hükümetlerine çağrı: Harekete geçin

Fas'ta toplanan Arap Parlamento Birliği, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurgulayarak, bu kararın etkinleştirilmesi için tüm Arap hükumetlerini harekete geçmeye çağırdı.

Arap Parlamento Birliği'nin, Fas'ın başkenti Rabat'ta Kudüs ile ilgili düzenlediği Olağanüstü Arap Parlamento Konseyleri Başkanları Zirvesi sonuç bildirgesinde ABD'nin barış destekçisi rolünden çekilmesi gerektiği belirtildi.

"KARARI TAMAMEN REDDEDİYORUZ"

Birliğin Genel Sekreteri Fayiz eş-Şevabike tarafından okunan sonuç bildirgesinde, "Arap parlamentolarının başkanları ve temsilcileri, ABD’nin Kudüs’ü 'İsrail’in başkenti' olarak tanıması kararını tamamen reddediyor." ifadelerine yer verildi.

"ABD'NİN BARIŞ DESTEKÇİSİ ROLÜNDEN ÇEKİLMESİ GEREKİYOR"

Birliğin, işgal altındaki Kudüs'ün yasal, siyasi ve tarihsel statüsünü etkilemeye yönelik olan bu kararın mutlak olarak reddedildiği belirtilen bildirgede, söz konusu karardan dolayı da ABD'nin tarafsızlığını kaybettiğini, dolayısıyla "ABD'nin barış destekçisi rolünden çekilmesi gerektiği" vurgulandı.

ABD'nin bu yöndeki kararı ile büyükelçiliğini taşımasının "geçersiz ve yasa dışı" olduğunun altı çizilerek bildirgede şu ifadelere yer verildi:

"BÜTÜN ARAP HÜKÜMETLERİ KUDÜS İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

"ABD söz konusu bu kararı ile uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinden tamamen uzaklaşmış oldu. Hakem safında durması gerekirken düşman safını seçti. Bu bakımdan barış destekçisi rolünden çekilmesi gerekir. Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Bu kararın etkinleştirilmesi için tüm Arap hükümetlerini ve kurumlarını harekete geçme çağrısında bulunuyoruz."