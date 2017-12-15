15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti

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Türkiye ve ABD arasında esen soğuk rüzgârların aksine, iki ülke polisinin iş birliği dikkat çekiyor.
FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti
FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gitti

Türkiye’de FETÖ soruşturmalarını yürüten emniyet birimlerinden oluşturulan beş kişilik polis ekibinin Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) davetlisi olarak ABD’ye gittiği ortaya çıktı. FBI’ın daveti, halen gergin biçimde yürüyen iki ülke ilişkilerine karşılık “yumuşama adımı” olarak değerlendirildi.

Türkiye ile ABD arasında farklı konular üzerinde başlayan ve süreç içinde yaşanan gerginlikler nedeniyle neredeyse “kopma” noktasına gelen diplomatik ilişkilerdeki soğuk döneme karşın ABD ile Türkiye arasında önemli bir temasın yaşandığı ortaya çıktı.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, ABD’deki adli suçları soruşturmakla görevli olan Federal Soruşturma Bürosu, Türkiye’den bir grup polisi ABD’ye davet etti.

Bu davet üzerine, FBI’ın Türkiye’de iş birliği yaptığı ve görev olarak karşılığı konumundaki Türk Emniyeti’nden oluşturulan özel bir ekip, geçen hafta sonu ABD’ye gitti. Ziyaretle ilgili İçişileri Bakanı Soylu’nun da onay verdiği öğrenildi.

FETÖ soruşturmaları

Özel ekipte yer alan polis müdürlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görev yaptıkları öğrenildi. EGM’nin her iki birimi, ülke genelindeki tüm FETÖ soruşturmalarında görev alıyor.

KOM Dairesi, mahrem imamlar soruşturması başta olmak üzere 15 Temmuz’dan sonra pek çok FETÖ soruşturmalarını hazırlayıp savcılıklarla beraber yürüttü. SSM ise, operasyonlarda ele geçirilen ve soruşturmalarda el konulan bilişim materyallerinde incelemeler yaparak adli makamların önemli delillere ulaşmasını sağladı.

Amaç iş birliği

FBI’ın Ankara’daki irtibat görevlisi tarafından organize edilen ziyaretin, diplomatik ilişkilerin gergin olmasına karşın polisiye iş birliğinin devamını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Bir hafta olarak planlanan ziyaret sırasında Türk polislerin Washington’daki FBI merkezinde görüşmeler yapacağı belirtildi. Davetin Sarraf davasıyla ilgili süreç kapsamında olmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca, Türk Emniyeti’nin 2016 yılında verdiği dosya sonrasında FBI tarafından Gülen cemaatine yönelik ABD’ye kayıt dışı para transferlerini gerçekleştirmesi nedeniyle “kara para aklama” soruşturması başlatılmıştı.

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