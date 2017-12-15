15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,594 1.76
  • Dolar: 3,8910 1.53
  • Euro: 4,5831 1.68

Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması

»
Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deFETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, ABD'nin FETÖ ile birlikte giriştiği 15 Temmuz saldırısından sonra dün ilk kez Ankara'ya geldi.
Metin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuMetin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuCasusluktan tutuklanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ek ifadesi alındı, firari FETÖ imamı Adil Öksüz’le bağlantısı olup olmadığı soruldu.
MİT'ten önemli operasyon!MİT'ten önemli operasyon!Polis ve MİT istanbul'u kana bulayacak aracın şoförünün irtibatlarından yola çıkarak düzenlediği seri operasyonlarda 3'ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
'Cami' haberine düzeltme geldi!'Cami' haberine düzeltme geldi!Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar’ın memleketinde cami yaptırdığına ilişkin haberlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan'dan bedelli askerlik açıklamasıBakan'dan bedelli askerlik açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Başbakan Yıldırım Hakan Fidan'ı kabul ettiBaşbakan Yıldırım Hakan Fidan'ı kabul ettiBaşbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti.
  • Sarraf davasında, Atilla tanık kürsüsünde!14 Aralık 2017 Perşembe 22:45
  • THY, İtalya seferlerini iptal etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:28
  • Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!14 Aralık 2017 Perşembe 22:20
  • Aliye Boydak: Farkında olmadan örgüte yardım ettik14 Aralık 2017 Perşembe 22:17
  • Ermenistan'a sert cevap: Onun hesabını verin!14 Aralık 2017 Perşembe 21:55
  • 192 cadde ve sokağın ismi değiştirildi14 Aralık 2017 Perşembe 21:05
  • Hunharca işlenen cinayetin sır perdesi aralandı14 Aralık 2017 Perşembe 19:00
  • Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı!14 Aralık 2017 Perşembe 18:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı14 Aralık 2017 Perşembe 17:40
  • FETÖ'nün diş hekimine o fotoğraf soruldu!14 Aralık 2017 Perşembe 17:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri