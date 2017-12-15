Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunda, "Gündemimizde bedelli askerlik konusu yok. Öngörülebilir zaman dilimi içinde, içinde bulunduğumuz an ve zaman itibariyle böyle bir düşüncemiz yok" dedi.
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması
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