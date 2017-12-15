15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı

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Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı
İstanbul'da bir çocuk annesi sekreter Tülay A. (29) ile muhasebeci Erol A.'nın (29) yuvasını giyim tarzı değişikliği yıktı.
Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı

Evliliğin ilk döneminde giyimine özen göstermeyen Erol A. son zamanlarda giyim tarzını değiştirip sürekli farklı kıyafetler alıp kendine özen gösterince eşinin dikkatini çekti. Aldatıldığından şüphelenen Tülay A. kocasının davranışlarını ve telefon kayıtlarını izlemeye karar verdi. Kocasının sürekli konuştuğu numarayı arayan Tülay A., telefonu açan kişinin kadın olduğunu öğrenince soluğu mahkemede aldı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Tülay A., eşinin son zamanlarda çocuğu ve kendisiyle ilgilenmediğini aktararak, "Her gün şık giyinmek için ayrı bir özen göstermeye başladı. Eve geç gelip izin gününü bizimle geçirmiyordu. Takip ettim. Telefondaki kadın bana bağırıp çağırdı. Eşim bu görüşmeyi öğrenince bana hakaret ederek evi terk etti" dedi. Dilek A., çocuklarının velayeti ile ayda bin 200 TL nafaka talep etti. Tülay A. ayrıca aldatılmasının karşılığı olarak 350 bin TL tazminat istedi.

Sabah

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Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtıGiyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtıİstanbul'da bir çocuk annesi sekreter Tülay A. (29) ile muhasebeci Erol A.'nın (29) yuvasını giyim tarzı değişikliği yıktı.
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