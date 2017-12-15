MİT'ten önemli operasyon!

İlk ifadesinde, saldırının hedefinin çevik kuvvet otobüsü olduğunu söylediği öğrenilen teröristin ifadesi ve bağlantılarından tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler arasında 2 de Avukat'ın bulunduğu öğrenildi. Yangın tüplerine doldurulan patlayıcılarla yapılması planlanan saldırıda gözaltına alınan 2 avukatın saldırının organizasyonunda yer aldıkları ileri sürülüyor.

SÜRÜCÜ ARACA BİNERKEN, GÖZCÜ E5 DE KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

Dün MİT istihbaratıyla alarma geçen TEM ekipleri tarafından Siyavuşpaşa caddesi üzerinde bulunup uzaktan tam 24 saat izlenen minibüsü almaya gelecek PKK şüphelisinin araç başına gelmesiyle start verilen operasyonda aracın şoförü olarak gözaltına alınan süphelinin bağlantılarından yola çıkan ekiplerin kısa süre sonra E-5 yan yol üzerinde yaya olarak dolaşıp keşif yaptığı belirlenen ve saldırıda gözcü olarak görev yapacağı belirlenen ikinci şüpheliyi yakalayan TEM ekipleri, diğer şüphelilerin yakalanması için önceki dun aksam devam ettirdiği operasyonlarda 4 farklı ilçede saldırıyla bağlantılı 2 si kadın 5 şüpheliyi daha yakalayıp göz altına aldı.

Saldırının organizasyonunda görevli oldukları belirlenen 7 şüphelinin ardından el konup emniyet otoparkına çekilerek gün boyu incelenen minibüsün sahibini belirleyen ekipler akşam saatlerinde ise şehir dışında yaptığı operasyonda kadın olan araç sahibini gözaltına alıp İstanbul'a getirdi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen kadın tarafından olaydan bir süre önce satın alınıp güneydoğu kırsalına götürülerek Kuzey Irak'tan örgüt kuryeleri tarafından getirilen bombaların yüklendiği minibüs içerisinde ve üzerinde incelemelerde bulunan uzman ekipler, aracın arka kısmında, içerisi RDX, HMX ve PETEN patlayıcısı doldurulan ve köpük kutularla saklanan 8 yangın tüpü tespit etti.

BOMBALAR GÜNEYDOĞU KIRSALINDA YÜKLENDİ

Birbirine ve uzaktan kumandalı bir butona kablolarla bağlanan yangın söndürme tüplerinin kafalarının kopartılarak kokteyl hale getirilen bombanın içerlerine doldurulduğunu tespit eden uzman ekipler,. RDX, HMX ve PETEN karışımı olan patlayıcının çivi ve bilyelerle güçlendirildiğini de tespit etti. Fabrikasyon tipi patlayıcılarla yapılan bombaların benzerinin Beşiktaş’ta geçtiğimiz yıl 39 polisin şehit olduğu saldırıda da kullanılan patlayıcılarla aynı olduğunu tespit eden uzman ekipler, hazırlanan bombanın ise 10 Ağustos 2015’tarihinde Diyarbakır da yine PKK terör örgütü tarafından çevik kuvvet otobüsüne yönelik olarak düzenlenen hain saldırıda kullanılan bombayla aynı yöntemde hazırlandığını tespit etti.

ZİNCİRLEME İFADE VE BAĞLANTILARDAN 2 AVUKAT ÇIKTI

İki yıl önce Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik olarak yapılan saldırıda RDX’e göre etkisi çok daha az olan 1 kilo patlayıcı kullanılmış ve kullanılan yangın söndürme tüpünden geriye adeta bir şey kalmamıştı. Ele geçirilen 60 kilo patlayıcının cinsini ve güçlendirme yöntemini değerlendiren uzmanlar, hainlerin amacının katliam olduğunu değerlendirirken araçta bir de bir silah ile uzaktan kumanda bulunduğu öğrenildi. İlk sorgusunda çevik kuvvet aracı geçişi sırasında E5 üzerinde, gözcülerden gelen talimat doğrultusunda bomba yüklü minibüsü çevik kuvvet aracının yakınlarında patlatması yönünde talimat aldığını söylediği öğrenilen araç sürücüsünün ifadesi ve bağlantılarından gözaltına alınan araç sahibi kadın ile saldırı organizasyonunda yer alan 8 örgüt üyesi şüphelinin ifadelerinden ise akşam saatlerinde 2 avukat gözaltına alındı.

ORGANİZE EDİP PLANI YAPMIŞLAR

Saldırıyı organize edip, planını yaptıkları iddia edilen 2 avukat ile 8 saldırı figürünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.