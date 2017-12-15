Metin Topuz’a Adil Öksüz sorgusu

Casusluk suçundan tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un ek ifadesine başvuruldu. Topuz'a, firar etmeden önce en son telefon görüşmesinin ABD konsolosluğu ile yapan Öksüz'ü tanıyıp tanımadığı, telefonla veya yüz yüze görüşüp görüşmediği ve de kaçmasına yardımcı olup olmadığı soruldu.

KİRLİ TELEFON TRAFİĞİ

Topuz ise Öksüz'le tanışıklığının olmadığını ve irtibata geçmediğini savundu. 15 Temmuz darbe girişiminde Karamürsel'deki elma bahçesinde eşi ve ailesiyle birlikte bulunduğunu aktaran Topuz, Öksüz'ü sadece televizyonda ve haberlerde gördüğünü belirtti. Soruşturmayı yürüten savcılık firari FETÖ imamı Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'a ait telefon hattının 2015'te ByLock kullanıcısı Muhittin Özbaşı ile iletişime geçtiğini saptadı. Özbaşı'nın kullanımında olan telefonun ise 2015-2017 arasında ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Topuz'un telefonu ile çok sayıda görüşme yaptığını tespit etti.

METİN TOPUZ'A ADİL ÖKSÜZ SORGUSU

Savcılık Metin Topuz'a, Özbaşı ile ne tür bir ilişki içinde olduğu sorusunu yöneltti. Topuz ise Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ı tanımadığını ancak Muhittin Özbaşı adlı şahsı uzun yıllardır tanıdığını söyledi. Özbaşı'nın marangoz olduğunu ve kendisine ait evin tadilat işlerinden dolayı irtibata geçtiğini ileri sürdü. Savcılık ayrıca Metin Topuz'un Adil Öksüz'ün bacanağı tutuklu Erdal Şen'in kullanımındaki hatla da irtibata geçtiğini tespit etti. Erdal Şen'i tanıyıp tanımadığı sorulan Topuz , "Erdal Şen'in kimliğinden dahi haberdar değilidim" şeklinde cevap verdi.

Sabah