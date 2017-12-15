ABD'den internete büyük darbe

ABD'deki internetten sorumlu düzenleyici kuruluş olan Federal İletişim Kurulu, uzun süren tartışmaların sonunda 'Ağ Tarafsızlığı' ilkesini kaldıracak imzayı attı. Yapılan düzenleme, internetin açık ve eşit yapısını değiştirecek. Bundan sonra, farklı bağlantılar için ayrı paketler almak gerekebilecek. Gelişmenin tartışmanın yaşandığı diğer bölge ve ülkeleri de etkilemesi bekleniyor

Son yıllarda ABD'de teknoloji dünyasının sessiz ve derinden tartıştığı, zaman zaman gösterilere dahi konu olsa da, dünyanın nedense pek umrunda olmayan Ağ Tarafsızlığı kavramı için son gün yaşanıyor. Federal İletişim Kurulu (FCC), bugün yaptığı oylama ile açık internetin korunmasını sağlayan bu ilkeyi devre dışı bırakma kararı aldı.

"İNTERNETİ PARALI YOL YAPMAYIN"

Washington'da yapılan oylamada, kurul üyeleri üçte iki çoğunlukla internet servis sağlayıcılarının web sitelerinin belirli hizmetleri sunmak için daha fazla ücret talep etmesi konulu düzenlemeyi onayladı. Oylama boyunca FCC binasının dışındaki göstericiler de kararı engellemek üzere Kongre'yi göreve çağırdılar. Göstericilerin "İnterneti özel bir paralı yol yapmayın", "Demokrasimizi hafife almayın, bu Rusya'nın işi", "Ajit Pai nişanlınızla internette buluşabilmenizi istemiyor" yazılı pankartları dikkat çekti.

Kısa bir süre güvenlik sebebiyle kesintiye uğrayan brifingde, Ağ Tarafsızlığı ilkesinin kaldırılmasına karşı olan Mignon Clyburn adlı Demokrat üye, "Muhalifim çünkü öfkeli milyonlarca kişiden birisiyim, öfkeliyim çünkü FCC ülkenin genişbant tüketicilerini koruma sorumluluğunu terk ederek bindiği dalı kesiyor." şeklinde konuştu.

DEMOKRATLAR KARŞI ÇIKIYOR

Bir başka Demokrat kurul üyesi Jessica Rosenworcel, FCC'nin inceleme esnasında kamu görüşünü hafife aldığını söylerken, sürecin "yozlaşmış" olduğunu, "yanlış yola sapmış bu eylemin, genişbant sağlayıcılarına sıra dışı yeni güçler vereceğini" ekledi.

FCC Başkanı Ajit Pai ve iki Cumhuriyetçi üye ise ilkenin kaldırılması yönünde oy kullandılar. Pai, yürürlükteki düzenlemenin yenilikçiliği önlediği ve var olmayan endişelere çözüm olmaya çalıştığını belirtti.

AĞ TARAFSIZLIĞI (NET NEUTRALITY) NEDİR?

Ağ Tarafsızlığı ilkesini savunanlar, bugün sahip olduğumuz açık internetin bu ilkeler sayesinde var olabildiğini söylüyorlar. Buna göre, Skype gibi şirketler telekom şirketleriyle bu sebeple rekabet edebiliyor, Netflix bu yüzden eğlence dünyasını değiştirebiliyor.

ABD'deki kablo şirketlerinin daha önce kendilerine rakip olan hizmetleri durdurmaya ya da yavaşlatmaya çalıştıkları biliniyor. Ağ Tarafsızlığı kuralları, kullanıcıların her yere erişebilecekleri bir internet bağlantısına sahip olmalarını sağlıyor.

AĞ TARAFSIZLIĞI KALKINCA NE OLACAK?

Bu ilkelerin kalkması ile internet servis sağlayıcılar farklı hizmetler için ek ücretler isteyebilecek. Standart paketlerde kısıtlı bir internet sunabilecek.

Örneğin Facebook için ayrı bir paket almanız ya da herhangi bir uygulama, program ya da web sitesi üzerinden sesli arama yapabilmek için ek ücret ödemeniz gerekebilecek.

Bu da internetin kullanım seyrini değiştireceği gibi, işini internet üzerinden yapan ya da işi internete dayalı şirketlerin de işini zorlaştıracak.

Örneğin bir uygulama geliştirdiyseniz ve hizmetiniz servis sağlayıcıların ek ücret talep ettiği bir yöntem kullanıyorsa, eskisi gibi internete bağlı herkese değil, sadece belirli bir kitleye ulaşabileceksiniz.

Gelişmenin tartışmaların sürdüğü diğer bölge ve ülkelerde de örnek olmasından ve buralarda da uygulanarak dünya genelinde internetin bambaşka bir iletişim şeklinde dönüşmesinden korkuluyor.

Habertürk