15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 9°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,594 1.76
  • Dolar: 3,8910 1.53
  • Euro: 4,5831 1.68

FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de

»
FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, ABD'nin FETÖ ile birlikte giriştiği 15 Temmuz saldırısından sonra dün ilk kez Ankara'ya geldi.
FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cü teröristlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, CIA destekli kalkışma sonrası ilk kez Türkiye’ye geldi. Darbe gecesi ABD kuklası FETÖ’cü teröristlerin rehin almaya çalıştığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, başta FETÖ olmak üzere bölgedeki birçok terör örgütünü destekleyen muhatabını Ankara’da kabul etti. Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi ile ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti’nin de bulunduğu toplantıda Akar, ABD’li muhataplarına bir dizi uyarıda bulundu.

TRUMP’IN SÖZÜNÜ TUT

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki zirve dün saat 15.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgilere göre toplantının öne çıkan gündem maddesi ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği destek konusu oldu. Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump’ın PYD’ye silah yardımının kesilmesi konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini Joseph Votel’den istedi. Votel’e “PKK/PYD’ye yardıma artık son verin” diyen Akar, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütüne verilen silahların da kontrollü bir şekilde geri alınması gerektiğini kaydetti.

PYD ‘DEAŞ’ GÖRÜLMELİ

Toplantıda sözde stratejik ortak ABD’nin PYD’ye ‘DEAŞ muamelesi yapmasını’ isteyen Ankara, DEAŞ’ın bitirildiği ortamda Pentagon’un yeni bir terör örgütü yarattığını, bu örgütün (PKK/PYD) Türkiye’nin bekasına açıktan tehdit oluşturduğunu net bir şekilde ifade etti. ABD’nin palazlandırdığı PKK/PYD’yi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mutlaka yok edeceğini söyleyen Akar, muhataplarına “Bu konuyu ya siz halledin ya da biz önlemimizi alırken karşımıza çıkmayın” mesajını verdi. PKK/PYD eliyle boşaltılan bölgelere yerel halkın yeniden dönüşünün sağlanmasını isteyen Akar, “Demografik oyunlarla bir terörist devlet ve kuşağın altyapısına yönelik adımlara Türkiye kesinlikle izin vermeyecek” mesajını bizzat muhataplarına iletti.

Yeni Şafak

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deFETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, ABD'nin FETÖ ile birlikte giriştiği 15 Temmuz saldırısından sonra dün ilk kez Ankara'ya geldi.
Metin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuMetin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuCasusluktan tutuklanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ek ifadesi alındı, firari FETÖ imamı Adil Öksüz’le bağlantısı olup olmadığı soruldu.
MİT'ten önemli operasyon!MİT'ten önemli operasyon!Polis ve MİT istanbul'u kana bulayacak aracın şoförünün irtibatlarından yola çıkarak düzenlediği seri operasyonlarda 3'ü kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
'Cami' haberine düzeltme geldi!'Cami' haberine düzeltme geldi!Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orgeneral Hulusi Akar’ın memleketinde cami yaptırdığına ilişkin haberlerin düzeltilmesi gerektiğini söyledi.
Bakan'dan bedelli askerlik açıklamasıBakan'dan bedelli askerlik açıklamasıMilli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM'de milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Başbakan Yıldırım Hakan Fidan'ı kabul ettiBaşbakan Yıldırım Hakan Fidan'ı kabul ettiBaşbakan Yıldırım, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti.
  • Sarraf davasında, Atilla tanık kürsüsünde!14 Aralık 2017 Perşembe 22:45
  • THY, İtalya seferlerini iptal etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:28
  • Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!14 Aralık 2017 Perşembe 22:20
  • Aliye Boydak: Farkında olmadan örgüte yardım ettik14 Aralık 2017 Perşembe 22:17
  • Ermenistan'a sert cevap: Onun hesabını verin!14 Aralık 2017 Perşembe 21:55
  • 192 cadde ve sokağın ismi değiştirildi14 Aralık 2017 Perşembe 21:05
  • Hunharca işlenen cinayetin sır perdesi aralandı14 Aralık 2017 Perşembe 19:00
  • Üniversiteli banka soyguncusu yakalandı!14 Aralık 2017 Perşembe 18:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı görevinden ayrıldı14 Aralık 2017 Perşembe 17:40
  • FETÖ'nün diş hekimine o fotoğraf soruldu!14 Aralık 2017 Perşembe 17:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri