FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'de

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’cü teröristlere sahip çıkan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, CIA destekli kalkışma sonrası ilk kez Türkiye’ye geldi. Darbe gecesi ABD kuklası FETÖ’cü teröristlerin rehin almaya çalıştığı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, başta FETÖ olmak üzere bölgedeki birçok terör örgütünü destekleyen muhatabını Ankara’da kabul etti. Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi ile ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti’nin de bulunduğu toplantıda Akar, ABD’li muhataplarına bir dizi uyarıda bulundu.

TRUMP’IN SÖZÜNÜ TUT

Genelkurmay Başkanlığı’ndaki zirve dün saat 15.00 sıralarında başladı. Edinilen bilgilere göre toplantının öne çıkan gündem maddesi ABD’nin PKK/PYD’ye verdiği destek konusu oldu. Hulusi Akar, ABD Başkanı Donald Trump’ın PYD’ye silah yardımının kesilmesi konusunda verdiği sözün yerine getirilmesini Joseph Votel’den istedi. Votel’e “PKK/PYD’ye yardıma artık son verin” diyen Akar, DEAŞ ile mücadele kisvesi altında terör örgütüne verilen silahların da kontrollü bir şekilde geri alınması gerektiğini kaydetti.

PYD ‘DEAŞ’ GÖRÜLMELİ

Toplantıda sözde stratejik ortak ABD’nin PYD’ye ‘DEAŞ muamelesi yapmasını’ isteyen Ankara, DEAŞ’ın bitirildiği ortamda Pentagon’un yeni bir terör örgütü yarattığını, bu örgütün (PKK/PYD) Türkiye’nin bekasına açıktan tehdit oluşturduğunu net bir şekilde ifade etti. ABD’nin palazlandırdığı PKK/PYD’yi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mutlaka yok edeceğini söyleyen Akar, muhataplarına “Bu konuyu ya siz halledin ya da biz önlemimizi alırken karşımıza çıkmayın” mesajını verdi. PKK/PYD eliyle boşaltılan bölgelere yerel halkın yeniden dönüşünün sağlanmasını isteyen Akar, “Demografik oyunlarla bir terörist devlet ve kuşağın altyapısına yönelik adımlara Türkiye kesinlikle izin vermeyecek” mesajını bizzat muhataplarına iletti.

Yeni Şafak