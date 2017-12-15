15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor

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Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor
Kudüs’ün İsrail’e teslim edilmesi girişimine sessiz kalan BAE ve Suud veliaht prensleri, İslam alemini arkadan hançerlediler.
Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor

Ortadoğu’da İsrail ile birlikte yeni eksen oluşturma arayışına girişen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İslam ülkelerini sabote etmeye yönelik girişimlerine devam ediyor. Geçen hafta Kuveyt’te toplanan Körfez İşbirliği Konseyi’ni (KİK), Muhammed bin Zayed’in Riyad’la yeni ittifak duyurusu ile baltalayan ve erken dağılmasına sebebiyet veren veliaht prensler, önceki gün toplanan ve Kudüs’e ilişkin tarihi kararlar alınan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni de, Yemen'i gündemlerine alarak sabotaj girişiminde bulundu. İki Veliaht Prensin tüm İslam alemi Kudüs hissiyatı ile ayağa kalkmış ve diken üstündeyken, Yemen gündemiyle Riyad’da bir araya gelmeleri, İslam dünyasından kendilerini ayrıştırma çabası olarak değerlendirildi. Öte yandan Muhammed bin Selman’ın ılımlı İslam’a geçiyoruz açıklamasından sonra Riyad'ın, Afrika’nın Sahel bölgesinde “aşırıcılık ve terör” ile mücadele kapsamında kurulacak yeni güce 100 milyon avro vermeyi taahhüt etmesi, “İslamcılara savaş açtı” yorumuna neden oldu.

RİYAD’DA GÜNDEM YEMEN

İslam dünyası, ABD Başkanı Donald Trump’ın skandal Kudüs kararına odaklanmışken, BAE ve Suud Veliaht prensleri önceki gün Yemen gündemiyle bir araya geldi. İkilinin buluşmasının İstanbul’da olağanüstü Kudüs gündemiyle bir araya gelen İİT zirvesine denk gelmesi, sabotaj girişimi olarak değerlendirildi. İki ülke İstanbul’a en alt düzeyde temsilci göndermişlerdi. Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’da yer alan habere göre Suud Kralı Selman bin Abdülaziz, ülkesine ziyarette bulunan Muhammed bin Zayed’i başkent Riyad’da kabul etti. Görüşmede, Yemen’deki son gelişmeler, Husilerle mücadele, Yemen halkı ile bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit eden silahlı örgütlere karşı savaş gibi meseleler masaya yatırıldı. Zayed, daha sonra Muhammed bin Selmanla birlikte, İhvan hareketine yakınlığı ile bilinen Yemen Reform Partisi yetkilileri ile bir araya geldi.

KİK’i de baltaladılar

BAE ve Suud Veliaht Prensleri, 5 Aralık’ta Kuveyt’te toplanan KİK Zirvesi’ni de baltalamışlardı. BAE Veliaht Prensi Zayed, 5 Aralık günü toplanan zirveye paralel olarak, ülkesinin Suudi Arabistanla yeni ve geniş kapsamlı bir ittifaka imza attığını açıklamıştı. Açıklama, KİK’e paralel yeni bir oluşum şeklinde değerlendirilmişti. Zayed’in açıklamasının hemen ardından iki gün sürmesi planlanan zirve, birinci günün sonunda dağılmıştı.

İslamcı grupları tasfiye desteği

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin , Afrika’nın Sahel bölgesinde “aşırıcılık ve terörizmle” mücadele amacıyla kurulacak yeni birleşik güce 100 milyon avroluk destek sağlayacağını açıkladı. Cubeyr açıklamasını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un inisiyatifi ile Paris’te bir araya gelen, G5 ülkeleri, Afrika ve Avrupa’dan 20 ülkenin katıldığı zirve sırasında yaptı. Cubeyr’in çıkışı, "Riyad “ılımlı İslam” projesi çerçevesinde İslamcı hareketlere yönelik tasfiye girişimini Afrika’ya uzattı" değerlendirmesine sebep oldu.

Yeni Şafak

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