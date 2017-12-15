Ünlü yönetmene taciz suçlaması

Yönetmen S.D'nin manevi kızı oyuncu Miray A.'nın kız arkadaşları, S.D tarafından tacize uğradıklarını ileri sürdü.

2001 doğumlu Miray A., birçok dizide rol alıyordu. Genç kızın Ukrayna uyruklu annesi, öğrenim görmesi için kızının yönetmen S.D'nin yanında kalmasına izin vermişti. Yönetmen S.D ile birlikte yaşayan Miray A., geçtiğimiz günlerde erkek arkadaşı Atilla T. tarafından tacize uğradığını belirtip şikâyetçi oldu. 18 yaşındaki Atilla ise suçlamaları reddederek, sevgilisinin manevi babası olan ünlü yönetmenin genç kıza hatta kendisine ve arkadaşlarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

TACİZİ ANLATTILAR



Genç kızlardan biri de yaşadıklarını, "Bir gün Miray, Atilla'yla yaşadığı kavga sonrası kendini denize attı. Ben de Miray'ın telefonundan babasını aradım. S.D geldi. Olay gecesi onlarda kaldım. Miray'ın babası beni elle taciz etti" diye anlattı. Miray A.'nın diğer arkadaşları da benzer iddialarda bulundu. Soruşturma devam ediyor.



Sabah