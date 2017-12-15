CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki

Tuncay Özkan'ın “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına Muharrem İnce'den cevap geldi.

Habertürk TV'de yayınlanan ve Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan Tuncay Özkan'ın, Muharrem İnce hakkında yaptığı “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” yorumuna Muharrem İnce Twitter hesabından cevap verdi: "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir."