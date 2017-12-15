Habertürk TV'de yayınlanan ve Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan Tuncay Özkan'ın, Muharrem İnce hakkında yaptığı “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” yorumuna Muharrem İnce Twitter hesabından cevap verdi: "Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan’a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir."
15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
- Eski TRT Genel Müdür Yardımcısı için karar çıktıDünya basını: Erdoğan, Trump'ı hükümsüz kıldıBeyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepkiAsgari ücrette 9 talepCanikli: Füze teröristin kafasına çarptıTrump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesiOrtopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseriBeyaz Saray'dan Abbas'a iftira!Ünlü yönetmene taciz suçlaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:42 Güneş 08:15 Öğle 13:06 İkindi 15:23 Akşam 17:44 Yatsı 19:11
- 11°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- -14°C Ağrı
- 1°C Amasya
- -1°C Ankara
- 13°C Antalya
- 7°C Artvin
- 9°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 109.049 -0.56
- Altın: 156,292 -0.20
- Dolar: 3,8656 -0.65
- Euro: 4,5580 -0.55
CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepki
Tuncay Özkan'ın “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına Muharrem İnce'den cevap geldi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
CHP karıştı! İnce'den Tuncay Özkan'a tepkiTuncay Özkan'ın “Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ile görüştü, aday olmayacak” açıklamasına Muharrem İnce'den cevap geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı kabul ettiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.
Bahçeli'den Erdoğan'a tarihi karar sonrası tebrik!Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmede, Bahçeli, dün gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı'nda alınan karar dolayısıyla tebriklerini iletti.
'TİKA görevlisi İsrail'de tutuklu'Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Meclis'teki konuşmasında, TİKA'nın bir mahalli görevslisinin İsrail'de tutuklu olduğunu söyledi.
Bahçeli'den hükümete Filistin teklifi!MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Filistinli mazlumların yanında, Türk devletinin irade ve kararının ön şartsız destekçisidir" dedi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 52 yıldır süren davada sadece bir kişi hayatta!
- Giyim tarzından şüphelendi ve boşanma davası açtı
- Diyarbakır’da 900 polisle dev uygulama
- Görenler şaşkına döndü! 300 metrelik...
- İstanbul'u kana bulayacaklardı!
- Usturalı travesti yakalandı!
- Vicdansız sürücü kilometrelerce ata işkence etti!
- İğrenç olay okulda kustuğunda ortaya çıktı!
- Ünlü şarkıcı boşanıyor mu?
- Sevdiği kız için bu işi yapıyor...
- ABD’den gelen kargodan çıkanlar şoke etti
- Ödemeyi 17 kilo altınla yaptılar... Yakalandılar
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.