Dünya basını: Erdoğan, Trump'ı hükümsüz kıldı

Middle East Eye sitesindeki analizde İslam coğrafyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgi ve saygının katlandığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türkiye'nin Kudüs'ün statüsü hakkında yürüttüğü yoğun diplomasi dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. Son zamanlarda Ortadoğu'dan yayımladıkları haberlerle isminden söz ettiren Middle East Eye isimli internet sitesindeki bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı adımlarla Müslüman coğrafyasında büyük bir sevgi ve saygı kazandığı belirtildi. Analizde Erdoğan'ın Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres'e gösterdiği haklı tepkiden bu yana sadece Ortadoğu'da değil bütün İslam ülkelerinde büyük bir destek topladığı kaydedildi.

SOMALİ - MYANMAR VURGUSU

ABD merkezli kamuoyu araştırma merkezi Pew Research Center'ın geçtiğimiz hafta yayımlanan raporunda da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Erdoğan'ın açık ara farkla, "halkın en olumlu gördüğü lider" olduğu bilgisinin hatırlatıldığı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin Filistin sokaklarında yankılandığı kaydedildi. Middle East Eye sitesi, İsrail'de bulunan Hareetz gazetesinde çıkan ve Filistinli ailelerin çocuklarına 'Recep, Erdoğan' isimlerini verdiğini aktaran habere de gönderme yaptı. Analizde ayrıca Türkiye'nin sadece Filistin meselesi ile değil Somali ve Myanmar'da zulme uğrayan Arakanlı Müslümanlarla da yakından ilgilenmesinin takdir topladığı vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesine tepki olarak önceki gün İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi ise Batı medyasında da yankı buldu. Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınmasına vurgu yapılırken, özellikle Erdoğan'ın zirvedeki konuşması üzerinde duruldu.

TRUMP'I HÜKÜMSÜZ KILAN LİDER

New York Times: Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesi için "Başkan Trump'ın kararına şimdiye kadar verilen en güçlü yanıt" dedi.

CNN: "Toplantıda Trump'ın attığı adım 'hükümsüz' olarak ilan edildiğini" yazdı.

Le Monde: "Erdoğan, baskı altındaki Müslümanların savunucusu olarak konumlanıyor" yorumunu yaptı.

The Guardian: "Filistin lideri Mahmut Abbas, Filistinlilerin artık ABD'yi arubulucu olarak kabul etmeyeceklerini resmen ilan etti" dedi.



ÇİN'DEN İİT'NİN KARARINA DESTEK

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, İslam ülkelerinin Kudüs endişelerini anlayışla karşıladıklarını bildirdi. Ülkesinin Kudüs konusunun çözümünde Birleşmiş Milletler'in ilgili kararları ve uluslararası toplumun fikir birliğini desteklediğine dikkati çeken Lu, 1967 sınırlarına göre başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin'i desteklediklerinin de altını çizdi.