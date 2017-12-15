15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı

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Adana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı
Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadı

Adana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kazayı duyup olay yerine gelen Ömer Subaşı’nın oğlu Muhammet Subaşı, babasının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Muhammet Subaşı, babasının çarpmanın etkisiyle fırlayan ayakkabılarını alıp, elinden bırakamadı. Babasının ayakkabılarını koltuğunun altına alarak kaza yerini inceleyen Subaşı, yakınları tarafından teselli edildi.

Adı açıklanmayan otomobil sürücüsünün ise Şakirpaşa Polis Merkezi’ne giderek teslim olduğu belirtildi.

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Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıKazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıAdana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.
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