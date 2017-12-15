15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!

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İzmir'de dünyaya gelen Baran için haciz işlemi başlatıldı. Doğum masraflarını ödeyemeyen aile yardım bekliyor...
Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!
Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı! Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı! Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!

İzmir’de Sakine ve Musa Yıldız çiftinin ikinci çocukları Baran, henüz 6.5 aylıkken prematüre olarak 2004 yılında Konak Doğum Hastanesi’nde dünyaya geldi. Baran, doğumundan hemen sonra kuvöze konulup kontrollerinin yapılması için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yeni doğan servisinde 2.5 ay tedavi gören Baran taburcu edilmeden önce, sosyal güvencesi olmayan ailenin hastane masraflarını ödemesi istendi. Aile parayı ödeyemeyince senet imzalamaları talep edildi. Ancak, aile bunu iki kez reddetti. 

Senetsiz vermediler
 
O zamanki hastane yönetimi bebeği teslim etmeyince, baba Musa Yıldız, 6 bin 800 liralık senedi imzalayıp, oğlunu taburcu ettirdi. Baran sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürürken, aileye iki kez ödenmeyen senet nedeniyle haciz işlemi yapılmak istendi. Evdeki keşif sonrasında, aile bireylerinin sosyal güvencelerinin olmamasından dolayı, haciz işlemi yapılamadı.

Aradan yıllar geçerken Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, bir kez daha haciz için harekete geçti. Hastane avukatı, İzmir 20’nci İcra Müdürlüğü’nden aldırdığı haciz kararını, yaşları 5-16 arasında değişen 4 çocukları bulunan aileye tebliğ etti. Aradan geçen sürede, ailenin 6 bin 800 lira olan borcu, çocukları Baran ile birlikte büyüyüp, faizleriyle birlikte 19 bin liraya yükseldi. Tebligatın ardından, baba Musa Yıldız’ın çalıştığı inşaat şirketinden aldığı aylık ücrete haciz konuldu, babanın işine son verildi. Baba Yıldız, 4 çocuğu ile KOAH ve şeker hastası olan eşinin geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda gündelik işlerde, sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaya başladı.
 
Anne olarak çok üzülüyorum
 
Anne Sakine Yıldız, çocuklarının günlük ihtiyaçlarını bile güçlükle karşıladıklarını, evlerinin kira olduğunu, eşinin birkaç günde bir ancak iş bulabildiğini anlatan anne, 34 yaşındaki Sakine Yıldız, “O zaman biz çocuğumuzu senet imzalamadan çıkartamadık, hastanede rehin kalmıştı. Borcumuz, ödeyemeyeceğimiz şekilde arttı. Ben Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan borcumuzun ödenmesi için yardım istiyorum. Anne olarak yaşadıklarım beni çok üzüyor” dedi.

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