15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş

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ABD’deki kumpas davasında tanıklık yapan FETÖ firarisi Hüseyin Korkmaz’ın, 17 Aralık’tan 4 gün sonra emniyet binasında kumpas evraklarını imha ettiği görüntüler ortaya çıktı.
FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş
FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş

ABD'deki kumpas davasında tanıklık yapan FETÖ firarisi eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın, 17 Aralık yargı darbe girişiminin başarısız olmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ'nün yasadışı evraklarını imha ettiği ortaya çıktı. 25 Aralık 2013 ve öncesindeki 3 aylık dönemi kapsayacak şekilde kamera kayıtlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, önemli bulgulara ulaştı. Eski Komiser Hüseyin Korkmaz'ın, 17-25 Aralık darbe girişimini yöneten İstanbul Mali ŞubeMüdürü Yakup Saygılı'nın görevden alınmasının ardından FETÖ'nün yasadışı dinleme ve teknik takip tutanaklarını imha ederken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

GECE YARISI KUMPAS TOPLANTISI

Korkmaz'ın, 17 Aralık'tan 4 gün sonra 21 Aralık 2013'te Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü'nde saat 20.23.32 ve 20.44.17 aralığında 11 numaralı odadan elinde evraklarla çıktığı ve oda önünde bulunan kâğıt kıyma makinesinde imha işlemi yaptığı belgelendi. Görüntülerde, 17 Aralık kumpasını yöneten Savcı Celal Kara'nın, kumpastan 4 gün önce emniyette FETÖ'cü polis amirleriyle gece yarısı toplantı yaptığı, toplantıda Korkmaz'ın da olduğu tespit edildi. Celal Kara'nın, 13 Aralık 2013'te saat 20.52.18'de şubeye geldiği, 3 saat 24 dakika boyunca 17 Aralık kumpasının polis ayağında yer alan Mehmet Akif Üner, Mehmet Fatih Yiğit ve Hüseyin Korkmaz'la görüştüğü saptandı.

Kenan Kıran - Sabah

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