15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.288 -0.34
  • Altın: 156,446 -0.10
  • Dolar: 3,8643 -0.69
  • Euro: 4,5630 -0.44

Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu

»
Antalya'nın turistik ilçesi Kemer'de, ormanlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu
Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 25 yaşındaki Oğuzhan T.’nin ormanlık alanda iple ağaca bağlı cesedi bulundu. Polisin olay yerinde beklerken bulduğu ihbarı yapan arkadaşı, birlikte alkol almak için ormanlık alana geldiklerini, tuvalet ihtiyacı için yanından ayrıldığını, döndüğünde Oğuzhan T’.yi bu halde bulduğunu anlattı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi’ni bağlayan Çalış Tepesi’ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler bir ağaca iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan T.'ye ait olduğu anlaşıldı. Polise ihbarı yapan ve ekipler gittiğinde cesedin yanında beklerken bulduğu M.O.K., verdiği ilk ifadede Oğuzhan T. ile arkadaş olduklarını ve birlikte alkol almak için motosikletle bölgeye geldiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için bir süreliğine Oğuzhan T.'nin yanından ayrıldığını anlatan M.O.K., döndüğünde ise aarkadaşını ağaçta asılı şekilde can çekişirken bulduğunu, tüm uğraşlarına rağmen kurtaramadığını aktardı. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Oğuzhan T. ve M.O.K.’nin olaydan yaklaşık 1 saat önce Kemer-1 girişindeki polisin denetim noktasında 34 UR 5601 plakalı motosikletle durdurulduğu ve inceleme sonrası Çalış Tepesi yönüne gittiği belirlendi. M.O.K. ifadesi için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ormanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduOrmanlık alanda ağaca asılı ceset bulunduAntalya'nın turistik ilçesi Kemer'de, ormanlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi bulundu.
Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!Senetle doğdu hastane haciz işlemi başlattı!İzmir'de dünyaya gelen Baran için haciz işlemi başlatıldı. Doğum masraflarını ödeyemeyen aile yardım bekliyor...
Kazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıKazada ölen babasının ayakkabılarını bırakamadıAdana’da emekli, 79 yaşındaki Ömer Subaşı, elektrikli römorkla giderken otomobilin çarpması sonucu öldü.
Evleri olmayan aile, arabada yaşıyorEvleri olmayan aile, arabada yaşıyorİstanbul Beşiktaş’ta 5 kişilik aile, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobillerinde 2,5 yaşındaki çocukları ile birlikte yaşıyor.
Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralıAsker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralıGaziantep'te hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de çatışma: Ölü ve yaralılar varKüçükçekmece'de çatışma: Ölü ve yaralılar varKüçükçekmece’de iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Arkadaşlarıyla halı saha maçından dönen 16 yaşındaki Emircan Açıkgöz çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti.
  • Ayakkabı tabanına gizlenmiş halde bulundu13 Aralık 2017 Çarşamba 15:20
  • 5 kişilik aile 15 gündür bulunamadı!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
  • Aydın'da cinayet gibi kaza13 Aralık 2017 Çarşamba 11:18
  • Dehşete düşüren olay!12 Aralık 2017 Salı 19:00
  • İstanbul'da acil servisler doldu taştı!12 Aralık 2017 Salı 18:40
  • Kadının isyanı! Bu adamdan ne zaman kurtulacağım12 Aralık 2017 Salı 16:00
  • Sınıfta arkadaşını öldürmüştü! Testere...12 Aralık 2017 Salı 15:20
  • Roma dönemine ait! Satmak isterken yakalandılar12 Aralık 2017 Salı 15:00
  • Korkunç! Oğlunu yerin 3 metre altına indirip...12 Aralık 2017 Salı 13:40
  • Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı12 Aralık 2017 Salı 12:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri