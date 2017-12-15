15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

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Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Gaziantep'te hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı Asker uğurlama dönüşü kaza: 1 ölü, 7 yaralı

AA'nın haberine göre, Gaziantep Otobüs Terminali'nde yakınlarının asker uğurlama töreninin ardından evlerine gitmek üzere yola çıkan Aydın Diken'in (39) kullandığı 27 ARD 22 plakalı hafif ticari araç, merkez Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi'nde Cuma Keklik yönetimindeki 27 J 3414 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Aydın Diken ile aynı araçta bulunan 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücü Diken, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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