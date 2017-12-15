52 yıldır süren davada sadece bir kişi hayatta!

Mardin'de 800 dönümlük arazi anlaşmazlığı yüzünden tam 52 yıldır süren bir dava rekora gidiyor. İddiaya göre Mardin Nusaybin'de eski adı 'Kertvin' olan Duruca köyünden Minoş Nine ile çocuklarına, 2. Dünya Savaşı sırasında 800 dönümlük Osmanlı tapusu verildi. Ancak bazıları, arazi taksimatından memnun olmadı. Şehmuz Durak ve Abdullah Taş'ın çocukları da 800 dönümlük arazinin diğer köylüler tarafından işgal edildiğini iddia ederek hak gaspının önlenmesi amacıyla 6 kişi hakkında 1966'da Nusaybin Tapu Kadastro Mahkemesi'ne dava açtı. 9 davacı ve 6 davalının bulunduğu dosyanın taraflarından bugün sadece biri yaşıyor. Davanın açıldığı 1966'dan beri 59 duruşma, 32 hâkimin değiştiği davayla ilgili iki yıldır keşif yapılamadığı için dosyadan karar çıkmıyor.

SONUNU GÖRÜR MÜYÜZ?

Dedesinin açtığı davada 55 mirasçıdan biri olan Faruk Taş, "52 yıldır süren davayla ilgili bir türlü hakkımıza düşen 595 dönümlük arazimize kavuşamadık. Bugün davacılardan biri yaşıyor, diğerleri öldü. Biz de ölmeden hak ettiğimiz arazilerimize kavuşabilecek miyiz diye merak ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin en uzun davalarından biri olan dava kapsamında daha önce 3 kez keşif yapılan araziyle ilgili bir kez daha detaylı keşif kararı alındı. Keşfin ardından 55 mirasçının paylarına düşen araziye ve tapularına kavuşması bekleniyor.

SABAH