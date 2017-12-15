15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 19°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.288 -0.34
  • Altın: 156,446 -0.10
  • Dolar: 3,8643 -0.69
  • Euro: 4,5630 -0.44

Meteoroloji'den kritik uyarı!

»
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle olacak.
Meteoroloji'den kritik uyarı!
Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji'den kritik uyarı! Meteoroloji'den kritik uyarı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu gece saatlerinde Kıyı Ege, Balıkesir'in kıyı ilçelerin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer pus ve sisli 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu 3
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 14

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Albayrak'tan bor müjdesiAlbayrak'tan bor müjdesiBakan Albayrak, bu yılsonu itibariyle Türkiye'ye ulaşacak olan yeni sondaj gemisi ile Türkiye'nin Akdeniz ve Karadeniz'de arama kuyuları kazmaya başlayacağını söyledi.
Filistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmazFilistin'de unutulan Türkmenler! Rakam inanılmazMusul Atabeyi Emir Zeyneddin Yusuf döneminden başlayarak Filistin'e göç eden Türkmenler, ilk olarak Hayfa'ya bağlı Mensi Köyüne yerleşti.
İhanet buluşması! Adil Öksüz ikna etmişİhanet buluşması! Adil Öksüz ikna etmişErhan Özdemir'in, Tekirdağ Çorlu Kaymakamı olduğu dönemde Adil Öksüz tarafından ziyaret edildiği, elebaşı Gülen'in talimatıyla emeklilikten vazgeçtiği öne sürüldü.
Meteoroloji'den kritik uyarı!Meteoroloji'den kritik uyarı!Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yurtta hava durumu şöyle olacak.
TSK az önce duyurdu: Öldürüldüler!TSK az önce duyurdu: Öldürüldüler!TSK, Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendiğini ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk askerinin de bulunduğu bölgede önemli gelişmeTürk askerinin de bulunduğu bölgede önemli gelişmeTSK destekli ÖSO kontrolündeki El-Bab’dan, rejim kontrolündeki Halep’e giden yaklaşık 30 km’lik bir karayolu açıldı. Sınır kapıları ve karayolu aktif olarak çalışmaya başladı.
  • Esenyurt Belediye Başkanı Kadıoğlu istifa etti15 Aralık 2017 Cuma 12:15
  • İstanbul Başsavcısı: En büyük delil ele geçti15 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • FETÖ'cü hain kumpas belgelerini böyle imha etmiş15 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • Başbakan üstüne basa basa uyardı15 Aralık 2017 Cuma 11:51
  • Rıza Sarraf soruşturmasında 3 kritik tutuklama15 Aralık 2017 Cuma 11:48
  • Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!15 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Canikli: Füze teröristin kafasına çarptı15 Aralık 2017 Cuma 10:31
  • Ünlü yönetmene taciz suçlaması15 Aralık 2017 Cuma 10:20
  • Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması15 Aralık 2017 Cuma 09:57
  • Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar15 Aralık 2017 Cuma 09:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri