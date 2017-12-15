15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki...

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Mart 2018 seçimlerinde yeniden aday olan Rusya Devlet Başkanı Putin’e dünkü basın toplantısında ‘Zirvede sıkılmadınız mı? Niye rakibiniz yok’ sorusu yöneltildi.
Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki...
Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki... Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki... Putin o soruya öyle bir cevap verdi ki...

Putin, “Rusya’ya faydalı olacağımı düşündüğümden adayım. Sokaktan adam toplayıp kendime rakip mi yapayım” yanıtını verdi.

 

 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün 2017 yılını özetleyen 1.600 gazetecinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Putin, iç ve dış siyasetten soruları yanıtladı.

BAY BAY PUTİN: Toplantıda komik anlar da yaşandı. Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nden bir gazeteci soru sorabilmek için elindeki pankarta “Putin Babay” yazmıştı. Pankartı ‘Bay Bay Putin’ şeklinde okuyan Putin, muhabire söz verilmesini istedi. Genç kadın, ''Pankartta, ‘Putin Babay’ yazıyor. Bu Tatarcada ‘Putin dede’ anlamına geliyor'' dedi. Putin ise ''Kusura bakmayın. Maymun yaşlandıkça gözleri görmüyor'' diyerek espri yaptı.

SIKILMADINIZ MI: ‘Life’ internet sitesi muhabiri 17 yıldır iktidarda olan Putin’e “Zirvede tek başına sıkılmadınız mı? Rusya’da neden doğru dürüst rakibiniz yok” diye sordu. Böyle bir soruya hazırlıklı geldiğini hissettiren Putin, “Seçimlere katılıyorsam Rusya’ya faydamın dokunacağını düşündüğümdendir. ‘Niye rakip yok’ sorusuna gelince... Ben mi sokakta adam toplayıp kendime rakip yapayım. Ben her zaman siyasette sağlıklı rekabete hazırım” yanıtını verdi.

UÇAKLARDAN DUVAR: Hafta başında Suriye’deki Hmeymin askeri üssüne nasıl gittiği sorusuna ise Putin, uçaklardan bir duvar örüldüğünü söyleyerek yanıt verdi: “Çok sayıda savaş uçağı benim içinde bulunduğum uçağın etrafında zırh oluşturdu desem yeridir. Avcı uçakları herhangi bir füzenin bizim uçağı hedef almaması için altımızda duvar misali uçtu.”

ABD NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYOR: ABD’nin tüm problemlerden Rusya’yı sorumlu tutmasını da eleştiren Putin, “ABD yönetimi en büyük tehdit olarak Rusya, K.Kore ve İran’ı ilan etti. Ardından masaya oturduğumuzda K.Kore ve İran problemlerini çözmek için bizden yardım istiyorlar. Böyle talepler gelince ‘Arkadaşlar sizin aklınız yerinde mi’ diyesim geliyor” dedi.

SURİYE'DEN EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENDİ: Rusya lideri Putin, 2011’den bu yana süren Suriye kriziyle ilgili şu yanıtı verdi: “Suriye krizinin cezasını en çok Türkiye çekti. Çünkü Türkiye en fazla mülteci barındırdı. Türkiye, mülteci krizine tek başına çözüm bulmaya terk edilmemeli. Terörün Suriye’de yenilgiye uğratılmasından sonra dünya topluluğu mülteci krizine çözüm aramalı. Bu çözümler yerle bir edilen Suriye’nin ortaklaşa yeniden inşa edilmesinden geçiyor. İnsani yardım sağlanmasından geçiyor. Bunu da hep birlikte yapmalıyız.”

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