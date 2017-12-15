15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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BAE'den tehlikeli çağrı!

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Birleşik Arap Emirlikleri, uluslararası topluma İran'ın oluşturduğu tehdide daha güçlü karşı koyma çağrısında bulundu.
BAE'den tehlikeli çağrı!
BAE'den tehlikeli çağrı! BAE'den tehlikeli çağrı! BAE'den tehlikeli çağrı!

BAE resmi ajansı ENA'nın haberine göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğu yönündeki sözlerinin ardından BAE Dışişleri Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma İran'ın oluşturduğu tehdide daha güçlü karşı koyma çağrısı yapılarak, BAE'nin müttefikleri ile BM kararlarıyla uyumlu adımlar atmaya hazır olduğu belirtildi.

ABD DELİLLERİ İLE HAREKET EDİYOR

Açıklamada, "Washington'un sunduğu deliller, İran'ın BM'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği, bölgede silah ve silah ticaretinin yayılmasında rol oynadığı noktasında şüpheye yer bırakmıyor. İran'ın Husilere ve diğer başka vekillerine gönderdiği gayrimeşru silah, füze ve insansız hava araçları, mezhep eksenli şiddeti körüklüyor, sivilleri tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

"YIKICI ETKİLER BIRAKTI"

Ayrıca açıklamada, BAE ve koalisyondaki müttefiklerinin, Yemen'deki illegal silah depoları üzerinde yıkıcı etkiler bıraktığı aktarıldı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün yaptığı açıklamada, "inkar edilemez" kanıtların, İran'ın Yemen'de Husilere füze tedarik ederek uluslararası hukuku ihlal ettiğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Washington'da bir askeri üste füze parçalarını gösteren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafından Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin parçaları da dahil son zamanlarda ortaya çıkarılan kanıtları sunmuştu.

Füze parçalarında İran'da üretildiğini gösteren işaretler bulunduğunu kaydeden Haley, bu parçaların İran'da üretilen silahlara özgü teknik özellikler taşıdığını ileri sürmüş ve bu durumun, BMGK kararlarının "bariz ihlali" olduğunu vurgulamıştı.

Suudi Arabistan da Haley'in açıklamalarını memnuniyetle karşılamış, uluslararası toplumdan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için acil harekete geçmesini ve düşmanca saldırıları nedeniyle İran rejimini yargılamasını talep etmişti.

AA

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