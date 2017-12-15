15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor...

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Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor...
Manchester United menajeri Jose Mourinho'nun, Daley Blind'in takımdan ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.
Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor... Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor... Mourinho 'Evet' dedi! F.Bahçe'ye geliyor...

Sarı-Lacivertliler, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı'nın beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle transferde önceliği sol beke vermişti. Bu bölge için birçok adayı bulunan Fenerbahçe, son olarak Dick Advocaat'ın da önerisiyle Daley Blind'de karar kılmıştı.

Hollandalı yıldız ile kurulan ilk temasın olumlu geçtiği, oyuncunun bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim şimdi Manchester United'ı ikna etmek için çalışmalara başlayacak.

Mourinho gözden çıkarttı

Blind'in sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması ve Mourinho tarafından satış listesine konması nedeniyle İngiliz deviyle orta yolu bulmak çok da zor değil. Mourinho, Blind'e ligde ilk 3 maçta 90 dakika şans verdikten sonra bir anda kulübeye mahkum etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 karşılaşmada da oynayan Blind, Basel ve CSKA maçlarındaki kötü performansı nedeniyle satış listesine koyuldu.

FANATİK

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