15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları...

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ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları...
Washington yönetimi, Yemen'den Suudi Arabistan'a fırlatılan füzelerin İran tarafından verildiğini silah parçalarını göstererek kanıtlamaya çalıştı.
ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları... ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları... ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları...

Ortadoğu'daki gücünü günden günü yitiren ABD bölgede yeni bir savaşı tetiklemek için elinden geleni yapıyor. Son zamanlarda Suudi Arabistan üzerinden bölgede adımlar atan ABD, İran'a karşı bir savaş başlatmak için türlü yolu deniyor.

Son olarak ABD'nin Birlemiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Yemen'deki Husilerin Riyad Havalimanı'na attıkları füzenin olduğu iddia edilen parçalarını bir basın toplantısıyla dünyaya gösterdi.

Eş zamanlı olarak ise ABD'nin bir başka müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, uluslararası topluma İran tehdidine daha güçlü karşı koyma çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Washington'un sunduğu deliller, İran'ın BM'ye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiği, bölgede silah ve silah ticaretinin yayılmasında rol oynadığı noktasında şüpheye yer bırakmıyor. İran'ın Husilere ve diğer başka vekillerine gönderdiği gayrimeşru silah, füze ve insansız hava araçları, mezhep  eksenli şiddeti körüklüyor, sivilleri tehlikeye atıyor" denildi.
 

İRAN: ABD, SAVAŞ SUÇLARINI ÖRTÜYOR

Haley'in sözlerine İran'dan da yanıt geldi. Tahran yönetimi, gösterilen kanıtların ABD planlarına uygun olarak imal edildiğini savundu. Açıklamada, "Bu suçlamalar, Suudilerin ABD'nin suç ortaklığıyla Yemen'de işlediği savaş suçlarının üstünü örtmek için de kullanılıyor" ifadesi yer aldı.

Birleşmiş Milletler de, Yemen'den Suudi Arabistan'a ateşlenen füzeleri araştırıyor. Genel Sekreter Antonio Guterres'in hazırladığı rapor, füzeler arasında benzerlik bulsa da net şekilde İran'da üretildiğini söylemiyor.

İran'ı Husilere füze tedarik etmekle doğrudan suçlayan Haley, teknik detayların görüşlerini kanıtladığını savundu.

Başkent Washington'ın hemen dışındaki bir askeri tesiste konuşan temsilci, ellerindeki inkar edilemez kanıtların Tahran yönetiminin BM kararlarını hiçe saydığını gösterdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın iptalini istiyor ve Ortadoğu'daki bir numaralı müttefiki Suudi Arabistan üzerinden Tahran yönetimine baskı kurmayı deniyor.

MÜTTEFİKLER HEMEN SES VERDİ

Nikki Haley'in sözleri anında Ortadoğu'da yankı buldu, Suudi Arabistan, Washington'dan gelen açıklamaları memnuniyetle karşıladığını duyurdu. İran'ı kınayan Riyad yönetimi, uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

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