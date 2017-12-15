Bir geri vites daha! ABD'den Kuzey Kore itirafı

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Joseph Yun, "Yaptırımların yanı sıra, doğrudan diplomasi pratiği yapmalıyız" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Salı günü yaptığı konuşmada Kuzey Kore ile ön görüşme konuşmalarına başlamaya hazır olduklarını söylemiş, ancak Beyaz Saray, Kuzey Kore tutumunu değiştirene kadar görüşmelerin askıya alındığını açıklamıştı.

ABD'nin Kuzey Kore özel temcilcisi Joseph Yun, "Yaptırımların yanı sıra, doğrudan diplomasi pratiği yapmalıyız. Bu, baskı ve görevimize bağlı olarak bizim politikamız ve baskı ile siyaseti birbirine bağlayarak yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Yun, bu hafta Japonya ve Tayland'a giderek son füze denemesinden sonra Kuzey Kore'ye baskı uygulamanın yollarını konuşmak üzere yetkililerle görüşecek.