15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 8°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 109.666 1.40
  • Altın: 156,594 1.76
  • Dolar: 3,8910 1.53
  • Euro: 4,5831 1.68

Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar

»
Bursa'da bacağından vurularak aşırı kan kaybından hayatını kaybeden kadının öldürülmesiyle alakalı 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar
Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar

Zanlılar bir otomobilde vurulan genç kadını acil servise taşımışlar, o anlar kameraya yansımıştı. Zanlılar bacağından vurulan kadını bayıldığını zannederek soğan da koklatmışlardı.
 

Kestel ilçesi Aktaş Tepe mevkiinde geçen haziran ayında meydana gelen olayda, bacağından tabancayla vurulan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal hayatını kaybetti. Olayın ardından Muhammet E. tutuklanırken, Yasin K. ve Resul E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Muhammet E., Yasin K. ve Resul E. (25) hakkında müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Oğuz T. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Muhammet E., “Yemin ederim ben yapmadım. Olay sırasında bende başka bir silah yoktu. Bir silah almak için Oğuz T.'nin yanına gittik. Silahı alıp kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya doğru silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah. Ben silahı kendisinden almadım" dedi.

Tutuksuz yargılanan Yasin K. ise, “Arabada, telefona bakarken silah sesi duydum. Panikle arkama döndüm. Dilek bayılmış gibiydi. Muhammet, bir şeyin olmadığını söyledi. Silah sesinden korktu şoka girdi sandık. Kokoreççiye gittik, ayıltmak amacıyla soğan istedik. Soğanı koklattık ancak ayılmadı. Nabzına baktık düşük olduğunu görünce hastaneye getirdik" diye konuştu. Davada tutuksuz yargılanan Resul E. de olayın Muhammet E. tarafından işlendiğini iddia etmişti.

Mahkemede müşteki sıfatıyla dinlenen Dilek Bozal’ın eşi Adem Bozal, ''Olayın yaşandığı tarihlerde eşimden boşanmak üzereydim. Eşimin önceki evliliğinden çocuğuyla alakalı bir dava vardı. Boşanmak için o davanın bitmesini bekliyorduk. Olay o sırada yaşandı. Dilek öldükten sonra ilk ben gördüm. Hastaneye gittiğinde ölmüş zaten, elbisesini de yıkamışlar. Dilek kan kaybından öldüyse elbisesinde kan olması lazımdı. Elbisesinde hiç kan yoktu. Hastaneye getiren Muhammet'miş. "Dilek’in ölü olduğunu bilirse kaçar" diye Muhammet'e bunu söylememişler. Dilek'in vurulma yeri sağ bacağının iç kısmı, doldur boşalt yapılırken vurulması pek mümkün değil. Kıyafetlerinin alt kısmı ıslaktı. Belli ki yıkanmıştı'' açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlarDava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlarBursa'da bacağından vurularak aşırı kan kaybından hayatını kaybeden kadının öldürülmesiyle alakalı 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
TFX 2023'ün teknik özellikleri belli olduTFX 2023'ün teknik özellikleri belli olduMilli savaş uçağı TFX 2023'ün teknik özellikleri netlik kazanmaya başladı. Milli savaş uçağının ilk uçuşunu 2023 yılında yapması hedefleniyor
'Son atanan İmam'dan çıkan para şoke etti'Son atanan İmam'dan çıkan para şoke ettiFETÖ'nün Konya yapılanmasına darbe girişiminden önce atanan son il imamı Lütfi Hüdayi Erdoğan Ankara'da yakalandı.
Suriyelilerin yaşadığı eve molotoflu saldırıSuriyelilerin yaşadığı eve molotoflu saldırıBursa’da Suriyelilerin yaşadığı bir eve Molotof kokteylli saldırı düzenlendi.
FETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deFETÖ'cü teröristlerin patronu Türkiye'deABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph L. Votel, ABD'nin FETÖ ile birlikte giriştiği 15 Temmuz saldırısından sonra dün ilk kez Ankara'ya geldi.
Metin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuMetin Topuz’a Adil Öksüz sorgusuCasusluktan tutuklanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un ek ifadesi alındı, firari FETÖ imamı Adil Öksüz’le bağlantısı olup olmadığı soruldu.
  • MİT'ten önemli operasyon!15 Aralık 2017 Cuma 07:54
  • 'Cami' haberine düzeltme geldi!15 Aralık 2017 Cuma 07:51
  • Bakan'dan bedelli askerlik açıklaması15 Aralık 2017 Cuma 07:49
  • Başbakan Yıldırım Hakan Fidan'ı kabul etti14 Aralık 2017 Perşembe 23:41
  • Sarraf davasında, Atilla tanık kürsüsünde!14 Aralık 2017 Perşembe 22:45
  • THY, İtalya seferlerini iptal etti14 Aralık 2017 Perşembe 22:28
  • Karlov suiaksti ile ilgili yeni gelişme!14 Aralık 2017 Perşembe 22:20
  • Aliye Boydak: Farkında olmadan örgüte yardım ettik14 Aralık 2017 Perşembe 22:17
  • Ermenistan'a sert cevap: Onun hesabını verin!14 Aralık 2017 Perşembe 21:55
  • 192 cadde ve sokağın ismi değiştirildi14 Aralık 2017 Perşembe 21:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri