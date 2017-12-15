Dava başladı! Kanlı elbiselerini yıkamışlar

Bursa'da bacağından vurularak aşırı kan kaybından hayatını kaybeden kadının öldürülmesiyle alakalı 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Zanlılar bir otomobilde vurulan genç kadını acil servise taşımışlar, o anlar kameraya yansımıştı. Zanlılar bacağından vurulan kadını bayıldığını zannederek soğan da koklatmışlardı.



Kestel ilçesi Aktaş Tepe mevkiinde geçen haziran ayında meydana gelen olayda, bacağından tabancayla vurulan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal hayatını kaybetti. Olayın ardından Muhammet E. tutuklanırken, Yasin K. ve Resul E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Muhammet E., Yasin K. ve Resul E. (25) hakkında müebbet, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan Oğuz T. hakkında da 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklardan Muhammet E., “Yemin ederim ben yapmadım. Olay sırasında bende başka bir silah yoktu. Bir silah almak için Oğuz T.'nin yanına gittik. Silahı alıp kontrol etmek için arabayı bir otoparka çektik. Resul arkaya doğru silahı doldur boşalt yaptı. O sırada ateş aldı silah. Ben silahı kendisinden almadım" dedi.

Tutuksuz yargılanan Yasin K. ise, “Arabada, telefona bakarken silah sesi duydum. Panikle arkama döndüm. Dilek bayılmış gibiydi. Muhammet, bir şeyin olmadığını söyledi. Silah sesinden korktu şoka girdi sandık. Kokoreççiye gittik, ayıltmak amacıyla soğan istedik. Soğanı koklattık ancak ayılmadı. Nabzına baktık düşük olduğunu görünce hastaneye getirdik" diye konuştu. Davada tutuksuz yargılanan Resul E. de olayın Muhammet E. tarafından işlendiğini iddia etmişti.

Mahkemede müşteki sıfatıyla dinlenen Dilek Bozal’ın eşi Adem Bozal, ''Olayın yaşandığı tarihlerde eşimden boşanmak üzereydim. Eşimin önceki evliliğinden çocuğuyla alakalı bir dava vardı. Boşanmak için o davanın bitmesini bekliyorduk. Olay o sırada yaşandı. Dilek öldükten sonra ilk ben gördüm. Hastaneye gittiğinde ölmüş zaten, elbisesini de yıkamışlar. Dilek kan kaybından öldüyse elbisesinde kan olması lazımdı. Elbisesinde hiç kan yoktu. Hastaneye getiren Muhammet'miş. "Dilek’in ölü olduğunu bilirse kaçar" diye Muhammet'e bunu söylememişler. Dilek'in vurulma yeri sağ bacağının iç kısmı, doldur boşalt yapılırken vurulması pek mümkün değil. Kıyafetlerinin alt kısmı ıslaktı. Belli ki yıkanmıştı'' açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanmasına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.