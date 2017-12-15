Evleri olmayan aile, arabada yaşıyor

İstanbul Beşiktaş’ta 5 kişilik aile, evleri olmadığı için kendilerine ait otomobillerinde 2,5 yaşındaki çocukları ile birlikte yaşıyor.

1,5 aydır kendilerine ait araçta kalan aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Anne Ayla Atay, “ Benim çocuğum televizyon istiyor. Anne bana çizgi film aç diyor. Benim boynum bükülüyor” dedi.

Beşiktaş’ta evlerinin kirasını ödeyemediği için dışarıda kalan aile, çareyi kendilerine ait otomobilde kalmakta buldu. Ortaköy, Gültekin sokak üzerinde 1,5 aydır yaşayan Atay ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. 3 çocuklu Atay ailesinin 2 çocuğuna komşuları bakarken, en ufak çocukları olan 2,5 yaşındaki Elay Atay ise anne ve babasıyla birlikte arabada kalıyor.

Ailevi sorunlardan dolayı araçta kaldıklarını belirten baba Murat Atay, “ Kirayı veremedik. 1,5 aydır arabada kalıyoruz. Bakanlığa gittik. Birçok yere gittik ama bizi ne arayan var ne de soran. Böyle dışarıdayız” dedi.

"Çaresiziz, yardım istiyoruz"

Çocuklarının artık üşümesini istemeyen anne Ayla Atay, “Çocuklarım üşüyor. Sıcak yuva istiyor. Hiçbir şekilde özel isteklerimizi karşılayamıyoruz. Böyle perişan yaşamaya çalışıyoruz. 3 tane çocuğumuz var. En küçüğü bizimle kalıyor. Diğerlerini komşularım burada kalmasın diye götürdü. Öksürmeye başladı. Çaresiziz, yardım istiyoruz. Bize de yardım etsinler. Çocuğum için sıcak bir yuva. El uzatsınlar bize. Başka hiç bir şey istemiyorum. Bu çocuğum üşüyor. Bize diyor ki neden ağlıyorsunuz. Biz neden burada kalıyoruz. Bunların da yüzü gülsün. Benim de sıcak bir yuvam olsun. Çocuklarımın üşümesini istemiyorum. Onlar da sıcak bir yuvaya kavuşsun” dedi.

“1,5 aydır da arabada kalıyoruz”

Çocuğunun çizgi film izlemek istediğini belirten Anne Atay, “Benim çocuğum televizyon istiyor. Anne bana çizgi film aç diyor. Benim boynum bükülüyor. Üşüyorum diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. 1,5 aydır da arabada kalıyoruz” şeklinde konuştu.