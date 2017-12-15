15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

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Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması
TBMM Genel Kurulu'ndaki 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı toplantısında konuşan Bakan Albayrak CHP'lilerin 'cemaat okulunda okudu' suçlamalarına yanıt verdi: "Aklımı bir beşere kiraya vermedim"
Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığının 2018 yılı bütçeleri kabul edildi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN BAKAN'A SUÇLAMA

Görüşmeler sırasında gündem dışı tartışmalar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak için, "Sayın Bakan bir cemaatin okulunda okumuştur. Eğer şu an bakan olmasaydı, şu anda o geceyi birlikte geçirdiği ve ülkenin en kudretlisi olarak gördüğü kişinin yanında ve damadı olmasaydı, yüz binlerce o okulda okumuş ve tek suçu o okulda okumak görülen kişi gibi memuriyetten ihraç edilmiş, hapishaneye atılmış olacaktı." ifadelerini kullandı.

[Berat Albayrak'tan 'cemaat' açıklaması]

"CEMAATİN OKULUNDA OKUDUM AMA AKLIMI KİRAYA VERMEDİM"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşması üzerine söz alarak, şunları kaydetti:

"Cemaatin okulunda burslu... Evet, cemaatin okulunda ama burslu okumadım. 35 sene içerisinde cemaatin yüzlerce okulunda okuyan yüz binlerce, milyonlarca gencin bir tanesiyim. Ama öyle bir anne baba yetiştirdi ki beni hiçbir zaman ama hiçbir zaman aklımı bir beşere kiraya vermedim. Elhamdülillah, öyle vermedim ki, beni o dediğiniz güruh iyi bilir kimin oğlu olduğumu, nasıl bir hayat yaşadığımı. Hiçbir zaman inandığımdan geri durmadım. Bu ülkede o okullarda okumuş FETÖ'cü olmayan yüz binlerce gencimiz var, aklını kiraya vermemiş insanlarımız var.

Sayın Grup Başkanvekili dedi ki, 'O gece kaçtınız, saklandınız'. Benim o gece nerede olduğumu 3 evladımla önce Allah, sonra bu milletim, sonra da tarih biliyor ve yazacak. Kimin nerede olduğunu hem Cenabı Allah biliyor, hem tarih biliyor, hem de bu millet biliyor.

Ben 12 Eylül darbesinde hapse girmiş yazar bir insanın oğluyum. Ne darbeden korktum ne ölümden korktum. 15 Temmuz'da, en ön safta, bu darbenin birinci hedefi olan insanın yanından ki benim için bir altın madalyasıdır, bir saniye bile ayrılmadan bu mücadelede en önde yer almak için gayret ettim."

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