Cami imamından Wilders'ı utandıracak cevap!

Seçim hedefini "İslamlaşmayı bir an önce durdurmak" olarak açıklayan ve aday tanıtımını cami bahçesinde yapan Irkçı lider Wilders'a cami imamından utandıracak bir cevap geldi.

PVV, 21 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 60 seçim bölgesinde yarışa girme kararı almıştı. Daha önce sadece 3 belediyede seçime giren aşırı sağcı parti, Rotterdam'da yerel Leefbaar (Yaşanabilir) Rotterdam Partisi'ni desteklemişti.



ADAY TANITIMI İÇİN CAMİYİ SEÇTİ

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders ise ilk kez seçime girecekleri Rotterdam'da aday tanıtımı için camiyi tercih etti. Aşırı sağcı liderin kampanyasını başlattığı Feijenoord ilçesinde yoğun olarak Türk ve Faslı göçmenler yaşıyor.Ancak Türkiye ve Fas kökenli göçmenlerin desteklediği DENK Partisi, Wilders'ten önce camiye geldi. DENK lideri Tunahan Kuzu, taraftarlarına Rotterdam'da yerel seçime katılacaklarını açıkladı. Ancak, adaylar hakkında bilgi vermedi.

HEDEFİMİZ İSLAMLAŞMAYI DURDURMAK

PVV'nin öncelikli hedefi, nüfusunun yarısı göçmenlerden oluşan Rotterdam'da "İslamlaşmayı durdurmak." Geza Hegedüs, "Her halükarda Rotterdam'ı, Rotterdam halkına geri vereceğiz" dedi.



CAMİ İMAMINDAN UTANDIRACAK CEVAP

Wilders'in aday tanıtımı için Esselam Camii'ne gideceğini açıklaması üzerine, caminin imamı Azzedin Karrat, "Bize uzatılan eli geri çevirmeyiz. Kahve ve kurabiyemiz hazır" demişti. Ancak Wilders ve yandaşları, bahçesinde açıklama yaptıkları caminin içine girmeden ayrıldılar.

Wilders, Hollanda'daki 60 belediyede seçime girmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Ancak son günlerde "uygun aday bulmakta zorlandıklarını" belirterek, bu hedefin gerçekleşmeyeceğini vurguladı,Hollanda'da yerel seçimler için aday belirleme süresi 27 Aralık'ta sona erecek.

BBC TÜRKÇE