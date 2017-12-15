15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:42Güneş 08:15Öğle 13:06İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:11
    • 11°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -14°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 109.049 -0.56
  • Altın: 156,292 -0.20
  • Dolar: 3,8656 -0.65
  • Euro: 4,5580 -0.55

Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!

»
Filistin yönetimi, Beyaz Saray'dan yapılan "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yıllardır barışı engellediği" yönündeki açıklamaya tepki gösterdi.
Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!
Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira! Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira! Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, söz konusu açıklamanın "asla doğru olmadığını ve kabul edilemeyeceğini" belirtti.

Abbas'ın her zaman Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları başta olmak üzere uluslararası kararlara dayanan adil barışa bağlı olduğunu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin tanınması isteğini her zaman tekrarladığını belirten Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Barış sürecini baltalayan unsur işgalin ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin de aralarında bulunduğu tüm ABD yönetimlerinin kınadığı yerleşim birimi faaliyetlerinin sürmesidir. Abbas, adil barışa bağlı, şiddete ve teröre karşıdır."

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin kapanış konuşmasında, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla aslında kendisiyle çeliştiğine dikkati çekerek, kararın uluslararası hukuka da aykırı olduğunu ifade etmişti.

Abbas ayrıca "Bizler, bundan sonra Filistinliler olarak ABD'yi çözüm süreci içinde ara bulucu olarak kabul edemeyiz. Çünkü, bugün itibarıyla bir ara bulucu için en basit ve açık olan tarafsızlık şartını yitirmiştir. BMGK'ya gideceğiz ve bu kararın iptali için başvuracağız." demişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın söz konusu konuşmasına karşılık Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir isim, "Başkan Trump barışa bağlı kalacaktır. Yıllardır barışı engelleyen bu tavır sürpriz değil, bu gibi tepkileri bekliyorduk. İsrail ve Filistin halkına fayda sağlayacak olan planımızı uygulamak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesiTrump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesiABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine Lübnan Doğu Kudüs'te Filistin'e diplomatik misyon açmayı değerlendiriyor.
Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!Beyaz Saray'dan Abbas'a iftira!Filistin yönetimi, Beyaz Saray'dan yapılan "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yıllardır barışı engellediği" yönündeki açıklamaya tepki gösterdi.
Cami imamından Wilders'ı utandıracak cevap!Cami imamından Wilders'ı utandıracak cevap!Seçim hedefini "İslamlaşmayı bir an önce durdurmak" olarak açıklayan ve aday tanıtımını cami bahçesinde yapan Irkçı lider Wilders'a cami imamından utandıracak bir cevap geldi.
FBI davet etti, özel ekip ABD’ye gittiFBI davet etti, özel ekip ABD’ye gittiTürkiye ve ABD arasında esen soğuk rüzgârların aksine, iki ülke polisinin iş birliği dikkat çekiyor.
NASA'dan çok konuşulacak keşifNASA'dan çok konuşulacak keşifAmerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yine çok konuşulacak bir keşfe imza attı.
Bir geri vites daha! ABD'den Kuzey Kore itirafıBir geri vites daha! ABD'den Kuzey Kore itirafıABD'nin Kuzey Kore politikası özel temsilcisi, zorla dayatılan nükleer program yaptırımlarının yanı sıra, Kuzey Kore ile doğrudan diplomasiyi ele almaları gerektiğini söyledi.
  • ABD, kanıtları gösterdi! Füze parçaları...15 Aralık 2017 Cuma 09:31
  • Arap hükümetlerine çağrı: Harekete geçin15 Aralık 2017 Cuma 09:20
  • Prensler siyonizmin bekçiliğini yapıyor15 Aralık 2017 Cuma 08:03
  • AB’den Rusya kararı: 6 ay uzatıldı15 Aralık 2017 Cuma 08:00
  • ABD'den internete büyük darbe15 Aralık 2017 Cuma 07:56
  • Almanya'da küçük uçak düştü!15 Aralık 2017 Cuma 07:44
  • Beyaz Saray'dan tuhaf ayrılık: Kapı dışarı ettiler15 Aralık 2017 Cuma 07:40
  • AB liderlerinden Kudüs kararı15 Aralık 2017 Cuma 07:38
  • BM açıkladı: Başarısızlıkla sonuçlandı!15 Aralık 2017 Cuma 07:20
  • Haley: BMGK kararlarının bariz ihlali15 Aralık 2017 Cuma 00:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri