15 Aralık 2017 Cuma26 R.Evvel 1439
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Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi

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ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması üzerine Lübnan Doğu Kudüs'te Filistin'e diplomatik misyon açmayı değerlendiriyor.
Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi
Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi Trump'a şok! İslam ülkesinden elçilik hamlesi

Lübnan hükümeti, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in önerisi üzerine Doğu Kudüs'e büyükelçilik açma fikrini değerlendirecek.

Ülkedeki resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre ABD'nin 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması üzerine harekete geçen Lübnan'da oluşturulacak ve Başbakan Saad Hariri'nin başkanlık edeceği bir komite teklifi değerlendirecek.

Basil, Twitter'dan bir açıklama yaparak Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'tan, açmayı planladıkları büyükelçilik için Doğu Kudüs'te kendilerine toprak vermelerini rica ettiğini yazdı.

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